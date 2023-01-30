Toyota'nın Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı Sakarya'da kurulacak

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, şarj edilebilir hibrit modeli C-HR'ı dünyada ilk kez Türkiye'deki fabrikasında üretecek ve şirketin Avrupa'daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak.

Sakarya'daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya'da kurulacak.

Yeni Toyota C-HR, şirketin karbon nötr taahhüdünü yansıtırken yoğun rekabetin yaşandığı ve Avrupa'nın en büyük pazarı olan C-SUV segmentine farklı elektrifikasyon seçenekleri sunacak. Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota'nın 2030'daki yüzde 100 elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota'nın yeni dizayn anlayışını da çarpıcı şekilde yansıtacak. Bu projeyle Toyota Yeni Global Platform (TNGA2) üzerinde 5. Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip yeni C-HR, dünyada ilk olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretilecek.

Yıllık 75 bin adet batarya üretimi

Tam Boyutta Gör Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki üretim tesislerinde şarj edilebilir hibrit otomobil üretmenin yanı sıra batarya üretim hattı da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesiyle üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışanı ek olarak istihdam edilecek.

Toyota Avrupa organizasyonunda bir ilk olan ve Toyota'nın elektrifikasyon dönüşümünde kritik rol oynayacak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye batarya üretim hattı, bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücü ve know-how ile diğer Toyota fabrikalarının elektrifikasyon dönüşümüne destek vererek, Toyota Avrupa'nın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni modelle ilgili olarak, üretim hattının ihtiyaca uygun modernizasyonu ve modifikasyonuyla üretim çeşitliliği ve esnekliği sağlanarak, Toyota Avrupa operasyonunun sürdürülebilirliği anlamında da stratejik bir adım atılmış olacak. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon avroluk yatırımla şirketin toplam yatırım tutarı da 2,3 milyar avroya ulaşacak.

Dünyaya ve insana saygı anlayışı doğrultusunda üretim faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerle sektördeki gelişmelere öncülük etmeye devam edecek. Proje kapsamında kurulacak çevre dostu yeni teknoloji boya tesisiyle Toyota Avrupa'nın 2030 nötr karbon hedeflerine bir adım daha yaklaşılmış olacak.

"Sakarya fabrikası artık küresel bir aktör"

Tam Boyutta Gör Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübelerinin ve ileri mühendislik kabiliyetlerinin bir göstergesi olan bu projede üzerlerine düşen görevleri büyük bir özveriyle hayata geçireceklerini bildirdi.

"Bu proje Toyota'nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya'daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir." ifadesini kullanan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu önemli gelişme, güçlü üretim kabiliyetimizle farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretme anlamında yüklendiğimiz sorumluluklar açısından bize duyulan güvenin yeni bir göstergesidir. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ve tedarikçileri adına bu güzel haberi paylaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hep beraber tüm enerjimizle çalışarak, Sakarya’ya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

"Bizim için stratejik bir dönüm noktası"

Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke da Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin ikinci nesil C-HR'yi üretecek olmasından ve şarj edilebilir hibrit üretimiyle Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmesinden gurur duyduklarını anlattı.

Toyota Otomotiv Sanayi çalışanlarının gösterdiği performans ve özverili çalışmalarıyla bundan önce olduğu gibi yeni C-HR'de de büyük başarı elde edeceğini kaydeden Cooke, "Bunun yanı sıra Avrupa'da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.