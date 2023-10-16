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    Oppo A2x tanıtıldı: Dimensity 6020 işlemci ve 150 dolar fiyat

    Çinli Oppo markası bütçe dostu A serisine yeni bir model ekledi. Oppo A2x olarak adlandırılan model MediTek işlemci, 6.56 inç ekran ve 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

    Oppo A2x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo yeni bir giriş seviyesi telefon olan Oppo A2x'i duyurdu. Çinli marka cihazda MediaTek işlemci ve tek arka kameraya yer vermiş. Bütçe dostu A serisine dahil olan model, uygun fiyatlı bir seçenek sunabilmek adına oldukça mütevazı özellikleri bir araya getiriyor.

    Oppo A2x, HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit maksimum parlaklık sunan 6.56 inç LCD ekranla karşımıza çıktı. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazda 5 megapiksel selfie kamerası var. Arka panelinde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel kamera görev yapıyor.

    Oppo A2x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    İşlemci, pil ve bellek

    Akıllı telefonun MediTek'in 7nm'lik Dimensity 6020 yonga setiyle donatıldığını belirtelim. Bu platforma 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda microSD kart yuvası da mevcut. Sağ taraftaki güç tuşunda entegre parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

    Oppo A2x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo A2x'in 5.000 mAh kapasiteli bir pilden beslendiği açıklandı ancak şarj hızı belli değil. Yazılım tarafı ise Android 13 tabanlı ColorOS 13.1'e emanet edilmiş. Diğer özelliklerini kulaklık girişi ve suya ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikası olarak sıralayabiliriz.

    Oppo A2x Özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • RAM: 6/8 GB
    • Depolama: 128/256 GB
    • Arka Kamera: 13 MP
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Pil: 5.000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)

    Oppo A2x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo A2x Fiyatı

    • 6 GB + 128 GB - 150 dolar
    • 8 GB + 256 GB - 190 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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