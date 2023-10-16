Oppo A2x tanıtıldı: Dimensity 6020 işlemci ve 150 dolar fiyat

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Oppo yeni bir giriş seviyesi telefon olan Oppo A2x'i duyurdu. Çinli marka cihazda MediaTek işlemci ve tek arka kameraya yer vermiş. Bütçe dostu A serisine dahil olan model, uygun fiyatlı bir seçenek sunabilmek adına oldukça mütevazı özellikleri bir araya getiriyor.

Huawei'den premium tasarım sunan bütçe dostu telefon geliyor 1 gün önce eklendi

Oppo A2x, HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit maksimum parlaklık sunan 6.56 inç LCD ekranla karşımıza çıktı. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazda 5 megapiksel selfie kamerası var. Arka panelinde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel kamera görev yapıyor.

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İşlemci, pil ve bellek

Akıllı telefonun MediTek'in 7nm'lik Dimensity 6020 yonga setiyle donatıldığını belirtelim. Bu platforma 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda microSD kart yuvası da mevcut. Sağ taraftaki güç tuşunda entegre parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

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Oppo A2x'in 5.000 mAh kapasiteli bir pilden beslendiği açıklandı ancak şarj hızı belli değil. Yazılım tarafı ise Android 13 tabanlı ColorOS 13.1'e emanet edilmiş. Diğer özelliklerini kulaklık girişi ve suya ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikası olarak sıralayabiliriz.

Oppo A2x Özellikleri

Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+

6.56 inç, LCD, HD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)

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Oppo A2x Fiyatı

6 GB + 128 GB - 150 dolar

8 GB + 256 GB - 190 dolar

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