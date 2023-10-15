Huawei'den premium tasarım sunan bütçe dostu telefon geliyor

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TENAA veritabanında FGD-AL00 model numarasına sahip yeni bir Huawei akıllı telefon ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflara baktığımızda cihazın tasarımının Huawei P60 serisine benzediğini görüyoruz. Dış görünüm olarak premium bir model izlenimi veriyor ancak teknik özellikleri bakımından bütçe dostu telefonlara daha uygun gibi görünüyor.

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FGD-AL00'nın sadece 4G desteği sunacağını belirtelim. Akıllı telefon 2 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Yazılım tarafında ise HarmonyOS'tan bahsediliyor. Cihaz 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlük sunan 6.75 inç LCD ekranla gelecek. Görüntülere bakılırsa panelin merkezinde ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik mevcut.

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Kamera, bellek ve depolama detayları

Çinli markanın yeni telefonunda 50 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera görev yapacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel olacak. FGD-AL00 modeli için yan tarafa konumlandırılmış parmak izi tarayıcısı ve Huawei'ye özel nano hafıza kartı desteği de konuşuluyor.

Akıllı telefonun 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile sunulacağına yönelik bilgiler de var. Tüm bunlara ek olarak 5.900 mAh batarya içereceğini belirtelim. Huawei FGD-AL00'ün pazara resmi olarak hangi isimle sunulacağı ve lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

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