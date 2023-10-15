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    Huawei'den premium tasarım sunan bütçe dostu telefon geliyor

    Huawei'nin yeni telefonu TENAA veritabanında göründü. Yayınlanan görüntülere bakılırsa cihaz tasarım olarak üst sınıf model izlenimi verecek ancak bütçe dostu özelliklere sahip olacak.

    Huawei'den premium tasarım sunan bütçe dostu telefon geliyor Tam Boyutta Gör

    TENAA veritabanında FGD-AL00 model numarasına sahip yeni bir Huawei akıllı telefon ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflara baktığımızda cihazın tasarımının Huawei P60 serisine benzediğini görüyoruz. Dış görünüm olarak premium bir model izlenimi veriyor ancak teknik özellikleri bakımından bütçe dostu telefonlara daha uygun gibi görünüyor.

    FGD-AL00'nın sadece 4G desteği sunacağını belirtelim. Akıllı telefon 2 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Yazılım tarafında ise HarmonyOS'tan bahsediliyor. Cihaz 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlük sunan 6.75 inç LCD ekranla gelecek. Görüntülere bakılırsa panelin merkezinde ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik mevcut.

    Huawei'den premium tasarım sunan bütçe dostu telefon geliyor Tam Boyutta Gör

    Kamera, bellek ve depolama detayları

    Çinli markanın yeni telefonunda 50 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera görev yapacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel olacak. FGD-AL00 modeli için yan tarafa konumlandırılmış parmak izi tarayıcısı ve Huawei'ye özel nano hafıza kartı desteği de konuşuluyor.

    Akıllı telefonun 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile sunulacağına yönelik bilgiler de var. Tüm bunlara ek olarak 5.900 mAh batarya içereceğini belirtelim. Huawei FGD-AL00'ün pazara resmi olarak hangi isimle sunulacağı ve lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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