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    Oppo F29 Pro 5G’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Oppo’nun bir süredir yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu. Son bilgiler bu telefonun Oppo F29 Pro 5G olacağını gösteriyor ve cihaz hakkında önemli bilgiler veriyor

    Oppo F29 Pro 5G’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdı Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni akıllı telefonu F29 Pro 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, cihazın mart ayının sonunda raflardaki yerini alması bekleniyor. Siyah ve inci beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak olan modelin fiyatının 300 ila 360 dolar aralığında olacağı öngörülüyor.

    Dayanıklılığıyla dikkat çeken F29 Pro 5G, alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip olacak. Ayrıca, toz ve suya karşı IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla güçlendirilmiş bir yapıyla gelecek. Sızan görüntüler, cihazın sağlamlığını kanıtlamak için özel bir testten geçtiğini gösteriyor.

    Ön tarafta kavisli bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. 6,7 inç büyüklüğündeki bu ekran, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunacak. Gücünü MediaTek’in Dimensity 7300 yonga setinden alacak telefon, LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojisiyle desteklenecek.

    Batarya tarafında da iddialı olan Oppo F29 Pro 5G, 6.000 mAh kapasitesinde bir pile sahip olacak ve 80W hızlı şarj desteği sunacak. Kamera kurulumu ise 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı lensten oluşan çift arka kameraya ek olarak, 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera içerecek. Android 15 ve ColorOS 15 ile kutudan çıkacak olan modelin, Çin’deki Oppo A5 Pro’nun yeniden markalanmış versiyonu olabileceği konuşuluyor.

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