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    Oppo, uygun fiyatlı Bluetooth kulaklığını tanıttı: Enco Air 4 Pro

    Oppo, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni TWS kulak içi Bluetooth kulaklığını tanıttı. Oppo Enco Air 4 Pro, ANC, Hi-Res Audio, IP55 koruması, 44 saate varan pil ömrü gibi güzel özelliklerle geliyor.
    OPPO Enco Air 4 Pro TWS kulaklık Tam Boyutta Gör
    OPPO, Reno 12 akıllı telefonlarıyla birlikte yeni kablosuz kulaklıkları tanıttı. Enco Air 4 Pro, kanal içi tasarım, 12.4 mm titanyum kaplama sürücü, düşük güç gecikmesine sahip oyun modu, çift bağlantı işlevi, Hi-Res Audio Wireless sertifikası, IP55 koruma, Bluetooth 5.4 gibi güzel özellikleri uygun fiyata sunuyor.

    OPPO Enco Air 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    oppo kulaklık enco air4 pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo Enco Air 4 Pro TWS kulaklıkta 49dB maksimum gürültü engelleme derinliği var. Kulaklık, 4000Hz’e kadar geniş frekans aralığında ortam gürültüsünü etkili bir şekilde azaltan üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip. Ayrıca aramalarda rüzgar sesini en aza indiren biralgoritma kullanıyor.

    Ses kalitesine gelince, Enco Air4 Pro, 12.4 mm titanyum kaplama diyafram sürücüleri ve zengin, ayrıntılı ses sunmayı vadeden Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. SBC ve AAC gibi standart codec bileşenlerine kıyasla ses verilerini daha yüksek bit hızında ileterek dinleme deneyimini iyileştiren LHDC 5.0 ses codec bileşenini de destekliyor. Kullanıcının tercihine göre ses profili ayarlamasına imkan veren çeşitli Enco Master ses ayarlama seçeneklerinin olduğunu söyleyelim.

    Pil ömrüne gelince Enco Air 4 Pro, şarj kutusuyla birlikte 44 saat çalma süresi sunuyor. Aktif gürültü engelleme kapalıyken, tek şarjla 12 saate kadar dayanabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanılabiliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.4 bağlantısını kullanmanın yanı sıra 47 ms. düşük gecikme süresine sahip olmasıyla oyun oynarken veya video izlerken ses gecikmesini en aza indiriyor. Bu arada kulaklığın şarj kutusu açıldığında cihazla bağlantı otomatik olarak kuruluyor.

    OPPO Enco Air 4 Pro fiyatı

    Oppo’nun yeni kablosuz kulak içi kulaklığı iki renk seçeneğiyle geliyor; beyaz ve gri. Kulaklık, mat dokulu şık bir tasarıma sahip ve IP55 sertifikalı. Oppo Enco Air 4 Pro, Çin’de 38 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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