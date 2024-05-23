Oppo, uygun fiyatlı Bluetooth kulaklığını tanıttı: Enco Air 4 Pro

OPPO Enco Air 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Ses kalitesine gelince, Enco Air4 Pro, 12.4 mm titanyum kaplama diyafram sürücüleri ve zengin, ayrıntılı ses sunmayı vadeden Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. SBC ve AAC gibi standart codec bileşenlerine kıyasla ses verilerini daha yüksek bit hızında ileterek dinleme deneyimini iyileştiren LHDC 5.0 ses codec bileşenini de destekliyor. Kullanıcının tercihine göre ses profili ayarlamasına imkan veren çeşitli Enco Master ses ayarlama seçeneklerinin olduğunu söyleyelim.
Pil ömrüne gelince Enco Air 4 Pro, şarj kutusuyla birlikte 44 saat çalma süresi sunuyor. Aktif gürültü engelleme kapalıyken, tek şarjla 12 saate kadar dayanabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanılabiliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.4 bağlantısını kullanmanın yanı sıra 47 ms. düşük gecikme süresine sahip olmasıyla oyun oynarken veya video izlerken ses gecikmesini en aza indiriyor. Bu arada kulaklığın şarj kutusu açıldığında cihazla bağlantı otomatik olarak kuruluyor.
OPPO Enco Air 4 Pro fiyatı
Oppo’nun yeni kablosuz kulak içi kulaklığı iki renk seçeneğiyle geliyor; beyaz ve gri. Kulaklık, mat dokulu şık bir tasarıma sahip ve IP55 sertifikalı. Oppo Enco Air 4 Pro, Çin’de 38 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.