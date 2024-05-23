Oppo, uygun fiyatlı Bluetooth kulaklığını tanıttı: Enco Air 4 Pro

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Tam Boyutta Gör OPPO, Reno 12 akıllı telefonlarıyla birlikte yeni kablosuz kulaklıkları tanıttı. Enco Air 4 Pro, kanal içi tasarım, 12.4 mm titanyum kaplama sürücü, düşük güç gecikmesine sahip oyun modu, çift bağlantı işlevi, Hi-Res Audio Wireless sertifikası, IP55 koruma, Bluetooth 5.4 gibi güzel özellikleri uygun fiyata sunuyor.

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OPPO Enco Air 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo Enco Air 4 Pro TWS kulaklıkta 49dB maksimum gürültü engelleme derinliği var. Kulaklık, 4000Hz’e kadar geniş frekans aralığında ortam gürültüsünü etkili bir şekilde azaltan üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip. Ayrıca aramalarda rüzgar sesini en aza indiren biralgoritma kullanıyor.

Ses kalitesine gelince, Enco Air4 Pro, 12.4 mm titanyum kaplama diyafram sürücüleri ve zengin, ayrıntılı ses sunmayı vadeden Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. SBC ve AAC gibi standart codec bileşenlerine kıyasla ses verilerini daha yüksek bit hızında ileterek dinleme deneyimini iyileştiren LHDC 5.0 ses codec bileşenini de destekliyor. Kullanıcının tercihine göre ses profili ayarlamasına imkan veren çeşitli Enco Master ses ayarlama seçeneklerinin olduğunu söyleyelim.

Pil ömrüne gelince Enco Air 4 Pro, şarj kutusuyla birlikte 44 saat çalma süresi sunuyor. Aktif gürültü engelleme kapalıyken, tek şarjla 12 saate kadar dayanabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanılabiliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.4 bağlantısını kullanmanın yanı sıra 47 ms. düşük gecikme süresine sahip olmasıyla oyun oynarken veya video izlerken ses gecikmesini en aza indiriyor. Bu arada kulaklığın şarj kutusu açıldığında cihazla bağlantı otomatik olarak kuruluyor.

OPPO Enco Air 4 Pro fiyatı

Oppo’nun yeni kablosuz kulak içi kulaklığı iki renk seçeneğiyle geliyor; beyaz ve gri. Kulaklık, mat dokulu şık bir tasarıma sahip ve IP55 sertifikalı. Oppo Enco Air 4 Pro, Çin’de 38 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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