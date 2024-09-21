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    Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı: Bu cihaz güç dengelerini değiştirebilir

    Katlanabilir akıllı telefon pazarında henüz istediği konumu elde edemeyen Oppo, bu durumu yeni modeli Find N5 ile kapatmayı planlıyor. Peki yeni model hangi özelliklerle gelecek?

    Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Oppo Find N5 ve OnePlus Open 2, katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve uzun batarya ömrü ile merak uyandıran bu cihazlar, önceki modellerin eksiklerini kapatmayı hedefliyor. İşte şimdiye kadar sızan detaylar.

    Oppo Find N5 adı ve yeniden markalaşma

    Oppo’nun bir sonraki katlanabilir telefonunun ismi hâlâ netleşmiş değil. Asya kültürlerinde “4” sayısının uğursuz kabul edilmesi nedeniyle şirket, bu modeli Find N5 olarak adlandırmayı tercih edebilir. Cihaz Çin ve bazı Güneydoğu Asya pazarlarında bu isimle satışa sunulurken, diğer bölgelerde OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilir. Bu adlandırma stratejisi, hem Oppo’nun hem de OnePlus’ın küresel pazardaki farklı konumlanmalarına uyum sağlıyor.

    İşlemci ve batarya gücü

    Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo Find N5’in, Snapdragon 8 Gen 4 ile piyasaya sürülecek ilk katlanabilir telefonlardan biri olması bekleniyor. Bu güçlü işlemci, özellikle çoklu görevler ve performans açısından büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca, 6.000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacak olması, önceki modeldeki 4.800 mAh bataryanın eksik kalan yönlerini kapatacak. Bu da cihazın pil ömründe önemli bir iyileşme sağlayacak.

    Ekran ve kamera özellikleri

    Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Find N5’in ekranı, katlanabilir segmentte dikkat çekecek özelliklerle donatılacak. 2K+ çözünürlüğe sahip olması beklenen bu ekran, görüntü kalitesi açısından rakiplerine meydan okuyacak. Ayrıca, cihazın arka tarafında büyük bir kamera modülü yer alacak ve üçlü kamera sisteminde Sony imzalı 50 MP’lik bir ana sensör ile periskop telefoto lens bulunacak. Kamera performansı, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar vaat ediyor.

    Daha ince ve hafif tasarım

    Oppo Find N5, önceki modeline göre daha ince ve hafif bir yapıda olacak. Katlandığında 9.x mm kalınlığında olması beklenen bu cihaz, daha dayanıklı bir gövdeye ve suya karşı dirençli bir yapıya sahip olacak. Bu özellikler, cihazın hem tasarım hem de kullanım kolaylığı açısından daha cazip bir seçenek olmasını sağlıyor.

    Yeni nesil yazılım: ColorOS 15 ve OxygenOS 15

    Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Çin pazarında Oppo’nun ColorOS 15 arayüzü ile gelmesi beklenen Find N5, Android 15 tabanlı bu yazılım sayesinde daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Global pazardaki OnePlus Open 2 ise OxygenOS 15 ile donatılacak. Bu farklı arayüz seçenekleri, her iki markanın da kendi müşteri kitlesine hitap eden özellikleri sunmaya devam edeceğini gösteriyor.

    Son sözler

    Oppo Find N5 ve OnePlus Open 2, katlanabilir telefon pazarında 2025 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Daha güçlü işlemciler, uzun batarya ömrü ve gelişmiş kamera özellikleriyle bu cihazlar, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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