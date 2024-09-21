Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı: Bu cihaz güç dengelerini değiştirebilir

- Oppo Find N5 adı ve yeniden markalaşma
- İşlemci ve batarya gücü
- Ekran ve kamera özellikleri
- Daha ince ve hafif tasarım
- Yeni nesil yazılım: ColorOS 15 ve OxygenOS 15
- Son sözler
- Yorumlar
2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Oppo Find N5 ve OnePlus Open 2, katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve uzun batarya ömrü ile merak uyandıran bu cihazlar, önceki modellerin eksiklerini kapatmayı hedefliyor. İşte şimdiye kadar sızan detaylar.
Oppo Find N5 adı ve yeniden markalaşma
Oppo’nun bir sonraki katlanabilir telefonunun ismi hâlâ netleşmiş değil. Asya kültürlerinde “4” sayısının uğursuz kabul edilmesi nedeniyle şirket, bu modeli Find N5 olarak adlandırmayı tercih edebilir. Cihaz Çin ve bazı Güneydoğu Asya pazarlarında bu isimle satışa sunulurken, diğer bölgelerde OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilir. Bu adlandırma stratejisi, hem Oppo’nun hem de OnePlus’ın küresel pazardaki farklı konumlanmalarına uyum sağlıyor.
İşlemci ve batarya gücü
Oppo Find N5’in, Snapdragon 8 Gen 4 ile piyasaya sürülecek ilk katlanabilir telefonlardan biri olması bekleniyor. Bu güçlü işlemci, özellikle çoklu görevler ve performans açısından büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca, 6.000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacak olması, önceki modeldeki 4.800 mAh bataryanın eksik kalan yönlerini kapatacak. Bu da cihazın pil ömründe önemli bir iyileşme sağlayacak.
Ekran ve kamera özellikleri
Find N5’in ekranı, katlanabilir segmentte dikkat çekecek özelliklerle donatılacak. 2K+ çözünürlüğe sahip olması beklenen bu ekran, görüntü kalitesi açısından rakiplerine meydan okuyacak. Ayrıca, cihazın arka tarafında büyük bir kamera modülü yer alacak ve üçlü kamera sisteminde Sony imzalı 50 MP’lik bir ana sensör ile periskop telefoto lens bulunacak. Kamera performansı, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar vaat ediyor.
Daha ince ve hafif tasarım
Oppo Find N5, önceki modeline göre daha ince ve hafif bir yapıda olacak. Katlandığında 9.x mm kalınlığında olması beklenen bu cihaz, daha dayanıklı bir gövdeye ve suya karşı dirençli bir yapıya sahip olacak. Bu özellikler, cihazın hem tasarım hem de kullanım kolaylığı açısından daha cazip bir seçenek olmasını sağlıyor.
Yeni nesil yazılım: ColorOS 15 ve OxygenOS 15
Çin pazarında Oppo’nun ColorOS 15 arayüzü ile gelmesi beklenen Find N5, Android 15 tabanlı bu yazılım sayesinde daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Global pazardaki OnePlus Open 2 ise OxygenOS 15 ile donatılacak. Bu farklı arayüz seçenekleri, her iki markanın da kendi müşteri kitlesine hitap eden özellikleri sunmaya devam edeceğini gösteriyor.
Son sözler
Oppo Find N5 ve OnePlus Open 2, katlanabilir telefon pazarında 2025 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Daha güçlü işlemciler, uzun batarya ömrü ve gelişmiş kamera özellikleriyle bu cihazlar, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...