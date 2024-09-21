Oppo Find N5’in özellikleri sızdırıldı: Bu cihaz güç dengelerini değiştirebilir

Tam Boyutta Gör

2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Oppo Find N5 ve OnePlus Open 2, katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve uzun batarya ömrü ile merak uyandıran bu cihazlar, önceki modellerin eksiklerini kapatmayı hedefliyor. İşte şimdiye kadar sızan detaylar.

Oppo Find N5 adı ve yeniden markalaşma

Oppo’nun bir sonraki katlanabilir telefonunun ismi hâlâ netleşmiş değil. Asya kültürlerinde “4” sayısının uğursuz kabul edilmesi nedeniyle şirket, bu modeli Find N5 olarak adlandırmayı tercih edebilir. Cihaz Çin ve bazı Güneydoğu Asya pazarlarında bu isimle satışa sunulurken, diğer bölgelerde OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilir. Bu adlandırma stratejisi, hem Oppo’nun hem de OnePlus’ın küresel pazardaki farklı konumlanmalarına uyum sağlıyor.

İşlemci ve batarya gücü

Tam Boyutta Gör

Oppo Find N5’in, Snapdragon 8 Gen 4 ile piyasaya sürülecek ilk katlanabilir telefonlardan biri olması bekleniyor. Bu güçlü işlemci, özellikle çoklu görevler ve performans açısından büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca, 6.000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacak olması, önceki modeldeki 4.800 mAh bataryanın eksik kalan yönlerini kapatacak. Bu da cihazın pil ömründe önemli bir iyileşme sağlayacak.

Ekran ve kamera özellikleri

Tam Boyutta Gör

Find N5’in ekranı, katlanabilir segmentte dikkat çekecek özelliklerle donatılacak. 2K+ çözünürlüğe sahip olması beklenen bu ekran, görüntü kalitesi açısından rakiplerine meydan okuyacak. Ayrıca, cihazın arka tarafında büyük bir kamera modülü yer alacak ve üçlü kamera sisteminde Sony imzalı 50 MP’lik bir ana sensör ile periskop telefoto lens bulunacak. Kamera performansı, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar vaat ediyor.

Google, Chrome için çok önemli 3 yeni özelliği kullanıma sunuyor 1 gün önce eklendi

Daha ince ve hafif tasarım

Oppo Find N5, önceki modeline göre daha ince ve hafif bir yapıda olacak. Katlandığında 9.x mm kalınlığında olması beklenen bu cihaz, daha dayanıklı bir gövdeye ve suya karşı dirençli bir yapıya sahip olacak. Bu özellikler, cihazın hem tasarım hem de kullanım kolaylığı açısından daha cazip bir seçenek olmasını sağlıyor.

Yeni nesil yazılım: ColorOS 15 ve OxygenOS 15

Tam Boyutta Gör

Çin pazarında Oppo’nun ColorOS 15 arayüzü ile gelmesi beklenen Find N5, Android 15 tabanlı bu yazılım sayesinde daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Global pazardaki OnePlus Open 2 ise OxygenOS 15 ile donatılacak. Bu farklı arayüz seçenekleri, her iki markanın da kendi müşteri kitlesine hitap eden özellikleri sunmaya devam edeceğini gösteriyor.

Son sözler

Oppo Find N5 ve OnePlus Open 2, katlanabilir telefon pazarında 2025 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Daha güçlü işlemciler, uzun batarya ömrü ve gelişmiş kamera özellikleriyle bu cihazlar, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.