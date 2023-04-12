Tam Boyutta Gör Mobil cihazlar için kıyaslama platformu DxOMark'ta sıralamaların her geçen gün değiştiğini görüyoruz. Şimdi yeni amiral gemisi Oppo Find X6 Pro, DxOMark kamera testlerinde 153 puan alarak listelerin en tepesine yerleşti. Bu bağlamda yeni cihaz, şimdiye kadar liderliği elinde tutan Honor Magic5 Pro ve Huawei Mate 50 Pro'yu da geride bırakmayı başardı.

OPPO Find X6 Pro DxOMark kamera sıramasında lider oldu

DxOMark uzmanları, OPPO Find X6 Pro'nun fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık öğelerinde dengeli ve olağanüstü performans sunduğunu belirtiyor. Kameranın doğru pozlaması, mükemmel dokusu ve gürültü dengesi, mobil fotoğrafçılıkta benzeri görülmemiş bir deneyim olarak nitelendirildi.

Bilmeyenler için Find X6 Pro akıllı telefon dünyasının en büyük sensörlerini bünyesinde barındırıyor. 1 inç boyutlarında 50 MP Sony IMX989 23 mm f/1.8 geniş açı, 1/1,56 inç 50 MP IMX890 ultra geniş açı ve 65mm odak uzaklığında f/2,6 1/1,56 inç 50 MP IMX890 periskop sensörler ile donatılan cihaz, kullanıcılara dikkate değer bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor diyebiliriz.

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Ayrıca OPPO Find X6 Pro, açık ve koyu tonların dinamik aralığını geleneksel teknolojiye kıyasla sekiz kat iyileştirerek doğal açık ve koyu tonlar sağlayan yeni foton matris teknolojisini kullanıyor. Ancak etkileyici başarılara rağmen DxOMark, telefonun arkadan aydınlatmalı portrelerde kontrasttan yoksun olduğunu ve bazen fotoğraf ve videolarda pozlamanın dengesiz olduğunu belirtiyor.

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OPPO Find X6 Pro, kamerasıyla DxOMark lideri oldu