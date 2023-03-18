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    Anlık Bildirim

    Oppo Find X6 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örnekleri paylaşıldı

    Oppo Find X6 serisi için sayılı günler kalmışken telefonlardan gelen sızıntılar ve paylaşımlar iyice artmış durumda. Son olarak Oppo Find X6 Pro'nun düşük ışık kamera örnekleri sızdırıldı.
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    Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X6 serisinin amiral gemisi modeli olan Oppo Find X6 Pro'dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki günümüze kadar olan sızıntılar yeni akıllı telefonların kamera tasarımıyla pazara iddialı bir giriş yapacağını gösterdi. Şimdi OnePlus'ın CEO'su ve kurucu ortağı Peta Lau, Find X6 Pro'dan alınan bazı etkileyici düşük ışıklı kamera örneklerini paylaştı. 

    Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı

    Oppo Find X6 Pro'dan alınan görüntülerin OnePlus cephesinden paylaşılması sizlere biraz şaşırtıcı gelebilir. Ancak her iki şirketin de akıllı telefon pazarında BBK Electronics'e bağlı olduğunu hatırlatalım. Paylaşılan görüntülere gelirsek, Find X6 Pro'nun düşük ışık performansını göstermek adına üç fotoğraf bulunuyor. 

    Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Üst düzey yetkili karşılaştırma için hangi telefonun kullanıldığını belirtmedi. Ancak Oppo Find X6 Pro'nun diğer iki görüntüye kıyasla oldukça fazla ayrıntıyı korumayı başardığını söyleyebiliriz. Nitekim ışık kaynaklarında herhangi bir aşırı pozlama olmadan net bir görüntü bizleri karşılıyor. 
    Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, ön tarafında 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10 bit renk derinliği ile dikkat çeken 6,8 inç boyutlarında E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın Oppo'nun kendi geliştirdiği panel teknoloji sayesinde 2.500 nit parlaklık değerine ulaşabileceği belirtiliyor. 

    Arka bölümde ise yeni amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren 50MP üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Bu kuruluma biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Ön kısımda ise 32 MP Sony IMX709 kamera bizleri karşılayacak.

    Oppo Find X6 serisinin, 21 Mart tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe amiral gemisi Oppo Pad 2, Enco Free 3 kablosuz kulaklıklar gibi bir dizi yeni cihaz da dahil olacak. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 10 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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