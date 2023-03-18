Oppo Find X6 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örnekleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Oppo Find X6 serisinin amiral gemisi modeli olan Oppo Find X6 Pro'dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki günümüze kadar olan sızıntılar yeni akıllı telefonların kamera tasarımıyla pazara iddialı bir giriş yapacağını gösterdi. Şimdi OnePlus'ın CEO'su ve kurucu ortağı Peta Lau, Find X6 Pro'dan alınan bazı etkileyici düşük ışıklı kamera örneklerini paylaştı.

Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı

Oppo Find X6 Pro'dan alınan görüntülerin OnePlus cephesinden paylaşılması sizlere biraz şaşırtıcı gelebilir. Ancak her iki şirketin de akıllı telefon pazarında BBK Electronics'e bağlı olduğunu hatırlatalım. Paylaşılan görüntülere gelirsek, Find X6 Pro'nun düşük ışık performansını göstermek adına üç fotoğraf bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Üst düzey yetkili karşılaştırma için hangi telefonun kullanıldığını belirtmedi. Ancak Oppo Find X6 Pro'nun diğer iki görüntüye kıyasla oldukça fazla ayrıntıyı korumayı başardığını söyleyebiliriz. Nitekim ışık kaynaklarında herhangi bir aşırı pozlama olmadan net bir görüntü bizleri karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, ön tarafında 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10 bit renk derinliği ile dikkat çeken 6,8 inç boyutlarında E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın Oppo'nun kendi geliştirdiği panel teknoloji sayesinde 2.500 nit parlaklık değerine ulaşabileceği belirtiliyor.

Arka bölümde ise yeni amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren 50MP üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Bu kuruluma biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Ön kısımda ise 32 MP Sony IMX709 kamera bizleri karşılayacak.

Oppo Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Oppo Find X6 serisinin, 21 Mart tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe amiral gemisi Oppo Pad 2, Enco Free 3 kablosuz kulaklıklar gibi bir dizi yeni cihaz da dahil olacak.

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Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı