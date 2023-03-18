Oppo Find X6 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örnekleri paylaşıldı

Oppo Find X6 Pro'nun etkileyici fotoğraf örnekleri paylaşıldı
Oppo Find X6 Pro'dan alınan görüntülerin OnePlus cephesinden paylaşılması sizlere biraz şaşırtıcı gelebilir. Ancak her iki şirketin de akıllı telefon pazarında BBK Electronics'e bağlı olduğunu hatırlatalım. Paylaşılan görüntülere gelirsek, Find X6 Pro'nun düşük ışık performansını göstermek adına üç fotoğraf bulunuyor.
Arka bölümde ise yeni amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren 50MP üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Bu kuruluma biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Ön kısımda ise 32 MP Sony IMX709 kamera bizleri karşılayacak.
Oppo Find X6 serisinin, 21 Mart tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe amiral gemisi Oppo Pad 2, Enco Free 3 kablosuz kulaklıklar gibi bir dizi yeni cihaz da dahil olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)