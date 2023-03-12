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    Anlık Bildirim

    Oppo Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü ortaya çıktı

    Merakla beklenen Oppo Find X6 serisi çok yakında tanıtılacak. Lansmana çok az bir süre kala Find X6 Pro'nun kamera ünitesini gözler önüne seren yeni bir fotoğraf sızdırıldı.
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    Oppo Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun yakında tanıtacağı amiral gemisi Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü internete düştü. Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun kamera tasarımını gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa cihaz fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkacak.

    Oppo Find X6 Pro iki kısma ayrılmış yuvarlak bir kamera ünitesine sahip. Üst bölüm cam, alt kısım ise metal kaplamalı. Ortada Hasselblad markasına yer verildiğini görüyoruz. Hemen altında ise cihazın görüntü işlemeden sorumlu nöral işlemciyle donatıldığını gösteren MariSilicon yazısı var.

    Oppo Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Üçlü arka kamera

    Amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Buna biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Hepsinin 50 megapiksel çözünürlük sunacağını belirtelim. Ön kısımda 32 megapiksellik Sony IMX709 kamera görev yapacak.

    Oppo Find X6 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Akıllı telefonun 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği de gelen haberler arasında. Oppo Find X6 serisinin 21 Mart'ta tanıtılması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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