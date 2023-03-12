Tam Boyutta Gör Oppo'nun yakında tanıtacağı amiral gemisi Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü internete düştü. Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun kamera tasarımını gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa cihaz fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkacak.

Oppo Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemileri seri üretime girdi 1 gün önce eklendi

Oppo Find X6 Pro iki kısma ayrılmış yuvarlak bir kamera ünitesine sahip. Üst bölüm cam, alt kısım ise metal kaplamalı. Ortada Hasselblad markasına yer verildiğini görüyoruz. Hemen altında ise cihazın görüntü işlemeden sorumlu nöral işlemciyle donatıldığını gösteren MariSilicon yazısı var.

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Üçlü arka kamera

Amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Buna biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Hepsinin 50 megapiksel çözünürlük sunacağını belirtelim. Ön kısımda 32 megapiksellik Sony IMX709 kamera görev yapacak.

Oppo Find X6 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Akıllı telefonun 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği de gelen haberler arasında. Oppo Find X6 serisinin 21 Mart'ta tanıtılması bekleniyor.

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Oppo Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü ortaya çıktı