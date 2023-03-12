Oppo Find X6 Pro'nun canlı görüntüsü ortaya çıktı

Oppo Find X6 Pro iki kısma ayrılmış yuvarlak bir kamera ünitesine sahip. Üst bölüm cam, alt kısım ise metal kaplamalı. Ortada Hasselblad markasına yer verildiğini görüyoruz. Hemen altında ise cihazın görüntü işlemeden sorumlu nöral işlemciyle donatıldığını gösteren MariSilicon yazısı var.
Üçlü arka kamera
Amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Buna biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Hepsinin 50 megapiksel çözünürlük sunacağını belirtelim. Ön kısımda 32 megapiksellik Sony IMX709 kamera görev yapacak.
Oppo Find X6 Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Akıllı telefonun 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği de gelen haberler arasında. Oppo Find X6 serisinin 21 Mart'ta tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez