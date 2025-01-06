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    Oppo Find X8 Mini hakkında yeni bilgiler var

    Çinli teknoloji şirketi Oppo tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Find X8 serisi, yeni bir üyeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Oppo Find X8 Mini hakkında yeni bilgiler var

    Oppo'nun Find X8 serisi, halihazırda standart ve Pro modelleriyle piyasada bulunuyor ancak seriye Find X8 Mini'nin de eklenebileceği konuşuluyor. Bu yeni modelin, daha kompakt bir tasarımda amiral gemisi deneyimi sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

    Sektörde güvenilir bir duyumcu olan Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre, Find X8 Mini'nin 6,31 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla gelmesi bekleniyor. 1.5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, boyut olarak yalnızca Çin pazarında mevcut olan Vivo X200 Mini’ye oldukça yakın. Telefonun, boyutuna rağmen üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunması planlanıyor.

    Kamera performansı konusunda da Find X8 Mini’nin iddialı olacağı belirtiliyor. Standart modelde kullanılan 50 MP Sony LYT-700 sensör yerine, bu modelin Sony’nin üst düzey IMX9 serisinden bir ana kamera sensörü ile donatılması bekleniyor. Bu durumun fotoğraf kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca, standart ve Pro modellerde bulunan 50 MP periskop zoom kameranın, bu modelde de yer alacağı tahmin ediliyor.

    Find X8 Mini’nin tasarımında ise metal çerçeve ve cam arka yüzey dikkat çekecek gibi görünüyor. Hem dayanıklılığı artıran hem de premium bir his veren bu tasarım, cihazı görsel olarak da güçlü bir konuma taşıyor. Daha önceki sızıntılar, Find X8 Mini’nin, serinin Ultra modeliyle birlikte 2025’in ilk yarısında tanıtılabileceğine işaret etmişti.

    Cihazın pil kapasitesi konusunda da etkileyici bir özellik sunacağı anlaşılıyor. UFSC şarj veritabanında yer alan bilgilere göre, Find X8 Mini'nin kompakt yapısına rağmen 5.600 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Bu sayede uzun süreli bir kullanım sunması hedefleniyor. Tanıtım tarihine yaklaştıkça model hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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