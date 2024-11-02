Oppo Find X8 serisine kompakt bir üye daha katılabilir: Find X8 Mini

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında büyük ekranlı modellerin hakim olduğu bir dönemde, daha küçük ve kullanışlı cihazlar arayan kullanıcıların sayısı da artıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Oppo, amiral gemisi Find X8 serisiyle bu talebe cevap verebilecek bir model üzerinde çalışıyor olabilir. Son sızıntılara göre, Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin yanı sıra, seriye daha kompakt bir üye olan Find X8 Mini de katılabilir.

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Oppo Find X8 serisi genişliyor: Find X8 Mini ile rekabet artacak

Digital Chat Station tarafından yapılan yeni bir sosyal medya paylaşımı, Find X8 ailesine yeni bir üye daha ekleneceğini ortaya çıkardı. Find X8 Mini olduğu tahmin edilen cihaz, Vivo'nun yakın zamanda piyasaya sürdüğü X200 Pro Mini ile rekabet edebilir. Böylece Oppo da daha küçük bir ekrana sahip olmasıyla birlikte amiral gemisi özellikleri sunan markaların rekabetine katılacak.

Tam Boyutta Gör Find X8 Mini'nin beklenen özelliklerine değinecek olursak yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekrana ve gelişmiş kamera sistemine sahip olması muhtemel. Ancak, daha küçük bir gövdeye sahip olacağı için batarya kapasitesi biraz daha düşük olabilir.

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Oppo Find X8 serisine yeni bir üye daha katılabilir: Find X8 Mini