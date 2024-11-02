Oppo Find X8 serisine kompakt bir üye daha katılabilir: Find X8 Mini

Oppo Find X8 serisi genişliyor: Find X8 Mini ile rekabet artacak
Digital Chat Station tarafından yapılan yeni bir sosyal medya paylaşımı, Find X8 ailesine yeni bir üye daha ekleneceğini ortaya çıkardı. Find X8 Mini olduğu tahmin edilen cihaz, Vivo'nun yakın zamanda piyasaya sürdüğü X200 Pro Mini ile rekabet edebilir. Böylece Oppo da daha küçük bir ekrana sahip olmasıyla birlikte amiral gemisi özellikleri sunan markaların rekabetine katılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über