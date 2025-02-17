Oppo Find X8 Mini’nin kamera özellikleri o kadar da etkileyici olmayabilir

Oppo, akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek Find X8 Mini modelini mart ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin amiral gemisi Find X8 Ultra ile birlikte duyurulacak bu model, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Gelen sızıntılar, cihazın 6.3 inç büyüklüğünde LTPO düz OLED ekrana sahip olacağını ve 1.5K çözünürlüğüyle oldukça keskin görüntüler sunacağını ortaya koyuyor. Ayrıca ekranın ultra ince çerçevelerle çevrili olması, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, Find X8 Mini’nin metal çerçeve ile geleceğini doğruladı. Daha önceki sızıntılar, telefonun 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3.5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamerayla donatılacağını iddia ediyordu. Ancak son bilgiler, cihazın kamera kurulumunun Find N5 modeline benzeyeceğini gösteriyor. Bu değişiklikle birlikte ultra geniş açılı kameranın 8 MP çözünürlüğe düşeceği, telefoto lensin ise 50 MP çözünürlüğünü koruyarak 3x optik zoom sunacağı belirtiliyor.

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Şarj konusunda da güçlü özellikler barındıran Oppo Find X8 Mini, 80W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile geliyor. 180 gram ağırlığında olan telefon, hafif ve ince yapısıyla taşınabilirlik açısından kullanıcılarına avantaj sağlayacak.

Performans tarafında ise cihazın MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alacağı konuşuluyor. Bu yonga seti, serinin üst segment modelleriyle rekabet edecek bir performans sunmayı vaat ediyor. Oppo’nun bu yeni modeli, kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıkacak.

Find X8 Mini, yalnızca donanımıyla değil, sunduğu ek özelliklerle de dikkat çekiyor. NFC desteği, kızılötesi uzaktan kumanda, çift hoparlör ve X-ekseni lineer titreşim motoru gibi birçok premium özellik barındıran cihaz, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak tüm bu detaylar henüz resmi olarak doğrulanmadı. Oppo’nun yaklaşan lansmanı, Find X8 Mini’nin tüm özelliklerini ve fiyatını net bir şekilde ortaya koyacak.

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