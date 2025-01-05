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    Sızdırılan bu görüntü Realme GT 7’ye ait olabilir mi?

    Realme GT 7 hakkında sızdırılan bilgilere bir yenisi daha eklendi. Ancak bu defa bilgilere ilave olarak Realme GT 7’ye ait olduğu iddia edilen bir de görsel paylaşıldı.

    Sızdırılan bu görüntü Realme GT 7’ye ait olabilir mi? Tam Boyutta Gör

    Realme’nin yeni amiral gemisi serisinin bir parçası olduğu düşünülen bir cihaz, Çin’deki bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı ve bu cihazın Realme GT 7 olabileceği iddia ediliyor. RMX5090 model numarasına sahip cihaz, listede yer alan bazı özellikleriyle dikkat çekiyor. Büyük olasılıkla Realme GT 7 olarak tanıtılacak olan bu model, serinin önceki amiral gemisi GT 7 Pro'nun uygun fiyatlı bir versiyonu olabilir. Sertifikasyon verilerinde cihazın tasarımının, GT 7 Pro'ya benzerliği de bu iddiaları güçlendiriyor.

    Cihazın teknik özelliklerine bakıldığında, 6.78 inç boyutunda AMOLED bir ekran göze çarpıyor. Bu ekran, 2780 x 1264 piksel çözünürlük sunuyor ve yüksek parlaklık ile akıcı bir yenileme hızına sahip olacağı tahmin ediliyor. İşlemci tarafında ise 4.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir çip yer alıyor. Bu özellikler, cihazın Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılmış olabileceği yönünde yorumlara yol açtı. Eğer bu doğruysa, Realme GT 7, yeniden en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Elite destekli model unvanını kazanabilir.

    Cihazın RAM ve depolama seçenekleri de oldukça geniş bir yelpazede sunuluyor. Kullanıcılar, 8 GB ile 24 GB arasında RAM ve 128 GB'den 1 TB'a kadar dahili depolama kapasitesi arasında seçim yapabilecekler. Kamera kurulumuna gelince, arka tarafta 50 MP ve 8 MP'lik iki sensör bulunurken, ön kısımda 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Batarya kapasitesi ise etkileyici bir 6.310 mAh ile uzun süreli kullanım vadediyor.

    Ek olarak, cihazın Bluetooth, kızılötesi bağlantı, ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma gibi modern özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Realme’nin tasarım anlayışını sürdüren bu modelin, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmesi bekleniyor. Yeni cihazın tanıtım tarihi ve fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yapılması ise merakla bekleniyor.

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