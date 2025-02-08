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    Oppo Find X9 Ultra’da devasa bir periskop kamera kullanacak

    Oppo, Find X serisini geliştirmeye devam ediyor. Markanın en önemli serilerinden biri olan Find X serisi, bir sonraki Ultra modeli için oldukça önemli bir özelliğe sahip olacak.

    Oppo Find X9 Ultra’da devasa bir periskop kamera kullanacak Tam Boyutta Gör

    Oppo, Find N5 modelinin lansmanını tamamlarken, gözler bir sonraki amiral gemisi Find X8 Ultra'ya çevrildi. Mart ayında tanıtılması beklenen bu model, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera yetenekleriyle iddialı geliyor.

    Ancak henüz Find X8 Ultra tanıtılmadan, 2026’da piyasaya çıkması beklenen Find X9 Ultra hakkında da ilk bilgiler sızmaya başladı. Güvenilir kaynaklara göre, Oppo bu modelde 200 MP çözünürlüğünde bir periskop lens kullanmayı planlıyor. Böylece, Find X7 Ultra’daki 50 MP + 50 MP çift periskoplu sistem yerine daha yüksek çözünürlüklü bir seçenek sunulacak. Xiaomi ve Vivo gibi rakiplerin benzer lensler kullanmaya başlaması, Oppo’nun da bu yönde bir adım atmasını muhtemel kılıyor. Tabii ki, lansman tarihine kadar bu detaylar değişebilir.

    Find X8 Ultra'nın özellikleri de oldukça dikkat çekici. 6.82 inç büyüklüğünde bir ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelmesi beklenen telefon, 6.000 mAh bataryaya sahip olacak. 80W veya 90W hızlı şarj desteğiyle donatılması muhtemel cihaz, dayanıklılık açısından da IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak.

    Güvenlik tarafında Oppo, optik parmak izi okuyucudan vazgeçip daha gelişmiş ultrasonik sensöre geçiş yapıyor. Kamera tarafında ise telefoto makro lens eklenerek yakın çekimlerde daha başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Sızan bilgilere göre, cihazın kamera kurulumu şu şekilde olacak:

    • 50 MP Sony IMX906 telefoto lens (3x optik zoom)
    • 50 MP Sony IMX882 periskop lens (6x optik zoom)
    • 50 MP Sony LYT-900 ana kamera
    • 50 MP Sony IMX882 ultra geniş açılı lens

    Find X8 Ultra, üst düzey donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle amiral gemisi telefonlar arasında dikkat çekmeye hazırlanıyor. Oppo’nun, rakipleri karşısında nasıl bir avantaj sağlayacağı ise merak konusu.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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