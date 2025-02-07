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    iPhone SE 4'de düşünüldüğünden daha önemli değişiklikler olabilir

    Apple hayranlarının merak içerisinde beklediği iPhone SE 4 modelinden oldukça önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son bilgiler bu telefonun çıkış tarihi ve özellikleri hakkında ipuçları içeriyor.

    iPhone SE 4 için geri sayıma geçmiş olabiliriz Tam Boyutta Gör

    Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE serisi, büyük bir değişimle geri dönüyor. Yeni modelin önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenirken, sızan bilgiler cihazın şimdiye kadarki en radikal yenilikleri barındıracağını gösteriyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin USB-C zorunluluğu nedeniyle eski modelin üretimi durdurulmuştu. Bu da iPhone SE 4’ün gelişini kaçınılmaz hale getirdi.

    Apple, bu kez iPhone SE serisini köklü bir dönüşümle sunuyor. Yeni model, iPhone 14’ün tasarım dilini benimseyerek daha büyük ve modern bir ekrana kavuşuyor. 6.1 inç büyüklüğündeki ekran, eski modellerdeki kalın çerçevelere ve ana ekran tuşuna veda ederken, Face ID teknolojisi de ilk kez SE serisine dahil ediliyor. Arkada ise yine tek bir kamera ve LED flaş yer alacak.

    Cihazın donanım tarafında da büyük bir güncelleme söz konusu. Apple’ın iPhone 16 serisiyle tanıttığı yapay zeka özellikleri, iPhone SE 4’te de yer alacak. Gelişmiş Siri, akıllı yazma araçları ve fotoğraf düzenleme gibi Apple AI özelliklerinin kullanılabilmesi için cihazın A18 çipiyle donatılacağı belirtiliyor. Bu da yeni SE modelini, performans açısından iPhone 16 ve 16 Plus ile aynı seviyeye taşıyacak.

    Öte yandan, SE serisi de nihayet USB-C bağlantısına geçiyor. AB regülasyonlarına uyum sağlamak adına Apple, Lightning portunu tamamen terk ederken, SE 4’ün veri aktarım hızlarının USB 2.0 seviyesinde kalması muhtemel. Kamera tarafında 48 MP çözünürlüğe geçiş olabileceği söylense de, bu konuda kesin bir bilgi paylaşılmış değil.

    Fiyat konusunda ise Apple’ın SE 4’ü bir önceki modele kıyasla biraz daha pahalı konumlandıracağı konuşuluyor. Ancak yine de rakipleri olan Samsung ve Google’ın giriş seviyesi telefonlarına karşı rekabetçi bir seçenek sunması bekleniyor. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda, uygun fiyatlı iPhone arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif olacağı düşünülüyor.

    Sonuç olarak, iPhone SE 4, Apple’ın şimdiye kadar bu seride yaptığı en büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yenilenen tasarım, yapay zeka desteği ve güçlü donanımıyla, bütçe dostu bir iPhone isteyenler için oldukça iddialı bir seçenek olacak.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 12 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 19 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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