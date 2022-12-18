Oppo orta sınıf akıllı telefonlarında periskop telefoto kamera kullanmayı planlıyor

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo hesabında Oppo'nun gelecek planlarına ışık tutan bir gönderi yayınladı. Kendisine göre şirket PHU110 kod adlı yeni bir orta sınıf akıllı telefon serisi hazırlıyor.
Aktarılan bilgilere bakılırsa cihazlarda optik yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera kullanılacak. Çinli kaynak akıllı telefonlardan birinin prototipi hakkında detay da verdi. Plastik çerçeveye sahip olduğunu belirtti. Bu da uygun fiyatlı bir model olacağı anlamına geliyor.
Oppo K veya Oppo Reno altında çıkış yapabilir
Muhtemelen PHU110 akıllı telefonlar Oppo K veya Oppo Reno markası altında pazara girecek. Digital Chat Station yakın gelecekte tüm orta sınıf Oppo akıllı telefonlarda periskop kamera göreceğimizi söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...