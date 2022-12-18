Oppo orta sınıf akıllı telefonlarında periskop telefoto kamera kullanmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo hesabında Oppo'nun gelecek planlarına ışık tutan bir gönderi yayınladı. Kendisine göre şirket PHU110 kod adlı yeni bir orta sınıf akıllı telefon serisi hazırlıyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi 2 sa. önce eklendi

Aktarılan bilgilere bakılırsa cihazlarda optik yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera kullanılacak. Çinli kaynak akıllı telefonlardan birinin prototipi hakkında detay da verdi. Plastik çerçeveye sahip olduğunu belirtti. Bu da uygun fiyatlı bir model olacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo K veya Oppo Reno altında çıkış yapabilir

Muhtemelen PHU110 akıllı telefonlar Oppo K veya Oppo Reno markası altında pazara girecek. Digital Chat Station yakın gelecekte tüm orta sınıf Oppo akıllı telefonlarda periskop kamera göreceğimizi söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo orta sınıf akıllı telefonlarında periskop kamera kullanacak