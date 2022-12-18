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    Oppo orta sınıf akıllı telefonlarında periskop telefoto kamera kullanmayı planlıyor

    Oppo'nun artık tüm orta sınıf akıllı telefonlarını periskop telefoto kamera ile donatacağı bildiriliyor. Şirket planını hayata geçirecek yeni bir seri çıkarma hazırlığında.
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    Oppo orta sınıf akıllı telefonlarında periskop kamera kullanacak Tam Boyutta Gör

    Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo hesabında Oppo'nun gelecek planlarına ışık tutan bir gönderi yayınladı. Kendisine göre şirket PHU110 kod adlı yeni bir orta sınıf akıllı telefon serisi hazırlıyor.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa cihazlarda optik yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera kullanılacak. Çinli kaynak akıllı telefonlardan birinin prototipi hakkında detay da verdi. Plastik çerçeveye sahip olduğunu belirtti. Bu da uygun fiyatlı bir model olacağı anlamına geliyor.

    Oppo orta sınıf akıllı telefonlarında periskop kamera kullanacak Tam Boyutta Gör

    Oppo K veya Oppo Reno altında çıkış yapabilir

    Muhtemelen PHU110 akıllı telefonlar Oppo K veya Oppo Reno markası altında pazara girecek. Digital Chat Station yakın gelecekte tüm orta sınıf Oppo akıllı telefonlarda periskop kamera göreceğimizi söylüyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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