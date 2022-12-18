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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi

    Xiaomi'nin yeni amiral gemileri yoğun talep görüyor. Çin'deki e-ticaret siteleri ve perakende mağazalarında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro stokları kısa süre içinde tükendi.
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    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Wang Teng, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro stoklarının Çin'deki e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında neredeyse anında tükendiğini söyledi. Akıllı telefonlar tüketicilerden büyük ilgi görmüş durumda.

    Teng yeni stokların hala yolda olduğunu, bu nedenle satışların yeniden başlamasının biraz zaman alacağını söylüyor. Yoğun ilgiye bakılırsa amiral gemisi modellerin ikinci partisi de Çinli tüketiciler tarafından kapışılacak.

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi Tam Boyutta Gör

    Yakında Çin dışına çıkacak

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun yakında Avrupa'da da satışa sunulacağını hatırlatalım. Akıllı telefonların Ocak ayı itibarıyla Çin dışına çıkması bekleniyor. Bakalım yeni seri uluslararası pazarda da iyi bir başlangıç yapabilecek mi?

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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