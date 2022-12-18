Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi

Teng yeni stokların hala yolda olduğunu, bu nedenle satışların yeniden başlamasının biraz zaman alacağını söylüyor. Yoğun ilgiye bakılırsa amiral gemisi modellerin ikinci partisi de Çinli tüketiciler tarafından kapışılacak.
Yakında Çin dışına çıkacak
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun yakında Avrupa'da da satışa sunulacağını hatırlatalım. Akıllı telefonların Ocak ayı itibarıyla Çin dışına çıkması bekleniyor. Bakalım yeni seri uluslararası pazarda da iyi bir başlangıç yapabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...