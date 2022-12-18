Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Wang Teng, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro stoklarının Çin'deki e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında neredeyse anında tükendiğini söyledi. Akıllı telefonlar tüketicilerden büyük ilgi görmüş durumda.

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Teng yeni stokların hala yolda olduğunu, bu nedenle satışların yeniden başlamasının biraz zaman alacağını söylüyor. Yoğun ilgiye bakılırsa amiral gemisi modellerin ikinci partisi de Çinli tüketiciler tarafından kapışılacak.

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Yakında Çin dışına çıkacak

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun yakında Avrupa'da da satışa sunulacağını hatırlatalım. Akıllı telefonların Ocak ayı itibarıyla Çin dışına çıkması bekleniyor. Bakalım yeni seri uluslararası pazarda da iyi bir başlangıç yapabilecek mi?

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Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yok satıyor: Anında tükendi