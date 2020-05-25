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Düz modeli 3999 TL'ye Pro modeli ise 6599 TL'ye satılan Oppo Reno 3 serisinin devam modelleri Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Telefonların tasarım detayları da basın görselleri aracılığıyla netleşirken, Reno 4 ailesinin fiyatı ve çıkış tarihi dışında çok da merak edilecek bir yanı kalmadı.

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Oppo Reno 4 özellikleri nasıl olacak?

Oppo Reno 4 Pro, 6.55 inç büyüklüğünde kavisli bir ekranla bizleri karşılayacak. 32 MP çözünürlüğündeki öz çekim kamerası için ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan telefon, 7nm süreciyle üretilen Snapdragon 765G yonga setinden güç alacak. 8 çekirdekli bu çip, yük altındayken maksimum 2.4 GHz frekans hızına ulaşabilirken, dahili X52 modem ile birlikte de 5G desteği sunuyor.

8 GB RAM/128 GB hafıza ve 12 GB RAM/256 GB hafıza seçeneklerine sahip olacağı söylenen Oppo Reno 4 Pro'da 65W hızlı şarj destekli 4000 mAh'lik batarya yer alacak. 172 gram ağırlığında ve 7.6 mm kalınlığında olması beklenen telefonun arkasında, OIS destekli 48 MP ana, düşük ışık altında daha iyi video çekmeyi sağlayan 12 MP monokrom, 13 MP çözünürlüğünde telefoto, ve 3D ToF kamera sensörleri bulunacak.

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Reno 4 modeli ise 6.43 inç büyüklüğünde biraz daha küçük ve az kavisli bir ekranla gelecek. Pro modelden farklı olarak ön tarafta 32 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ek olarak bir de 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunacak. Donanım özellikleri Pro modelle ortak olan Oppo Reno 4, kamera noktasında daha farklı bir kuruluma sahip olacak.

48 MP çözünürlüklü ana kamera yerini korurken, OIS desteği ise bu modelde bulunmayacak. Bu kameraya ek olarak; 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 3D ToF kamera sensörleri Oppo Reno 4'ün arka kamera konfigürasyonunu oluşturuyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra her iki telefon da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_and_reno4_pro_specs_images_and_teaser_in_tow-news-43403.php

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