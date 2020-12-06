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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno5 Pro + renk değiştirebilir arka yüzey ile gelebilir

    Yakın zamanda duyurulacak olan Oppo Reno5 Pro + modeli, akıllı telefon endüstrisinde bir ilk olabilir. Telefonun elektrokromik arka kapağa sahip ilk seri üretim akıllı telefon olacağı söyleniyor.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno5 Pro + renk değiştirebilir arka yüzey ile gelebilir
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    10 Aralık'ta duyurulacak olan Oppo Reno5 serisi için geri sayım sürerken, ailenin tepe modeli Oppo Reno5 Pro + ile ilgili önemli detaylar paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno5 Pro + dünyanın elektrokromik camlı ve seri üretimi yapılan ilk akıllı telefonu olacak. 

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    Oppo Reno5 Pro + elektrokromik cam sayesinde renk değiştirebilir 

    Elektrokromik cam, daha önce akıllı telefon endüstrisinde OnePlus'ın Concept One modelinde karşımıza çıkmıştı. Kameranın yer aldığı bölüme elektrokromik cam uygulayan OnePlus, bu sayede kamera lenslerini gizleyebiliyordu. 

    Oppo'nun ise elektrokromik camı telefonun rengini değiştirmek için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda Oppo Reno5 Pro + elektrokromik cam ile gelirse elektrokromik cam kullanılan ilk seri üretim akıllı telefon unvanı Oppo Reno5 Pro +'ın olacak.

    Oppo Reno5 Pro + renk değiştirebilir arka yüzey ile gelebilir
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    Snapdragon 865'ten güç alacak

    Sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno5 Pro+ Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Kamera tarafında ise dörtlü kurulum ile geleceği söylenen telefonda; 50 MP çözünürlüklü bir Sony IMX7xx sensörü, 2x optik yakınlaştırma yapabilen 12 MP telefoto kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve detayları henüz bilinmeyen dördüncü bir kamera sensörü daha yer alacak.

    Oppo Reno5 Pro + modeli, 10 Aralık'ta Reno5 ve Reno5 Pro modelleriyle birlikte duyurulacak. Telefonların piyasaya sürüldüklerinde, Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_pro_plus_5g_specs_design-news-46607.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İlk çıktığında epey dikkat çekti bu renk tasarımı ama şuanda sadece çok ucuz Çin telefonu imajı yaratmaktan öteye geçemiyor.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple Samsung yakında bu özelliği getirirler
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    palamutix 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    Evet kaç yıllık samsung tasarımını çalıp boyamışlar .eşeği çalıp boyayıp satmak gibi bir şey
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