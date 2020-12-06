Oppo Reno5 Pro + renk değiştirebilir arka yüzey ile gelebilir

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10 Aralık'ta duyurulacak olan Oppo Reno5 serisi için geri sayım sürerken, ailenin tepe modeli Oppo Reno5 Pro + ile ilgili önemli detaylar paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno5 Pro + dünyanın elektrokromik camlı ve seri üretimi yapılan ilk akıllı telefonu olacak.

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Oppo Reno5 Pro + elektrokromik cam sayesinde renk değiştirebilir

Elektrokromik cam, daha önce akıllı telefon endüstrisinde OnePlus'ın Concept One modelinde karşımıza çıkmıştı. Kameranın yer aldığı bölüme elektrokromik cam uygulayan OnePlus, bu sayede kamera lenslerini gizleyebiliyordu.

Oppo'nun ise elektrokromik camı telefonun rengini değiştirmek için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda Oppo Reno5 Pro + elektrokromik cam ile gelirse elektrokromik cam kullanılan ilk seri üretim akıllı telefon unvanı Oppo Reno5 Pro +'ın olacak.

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Snapdragon 865'ten güç alacak

Sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno5 Pro+ Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Kamera tarafında ise dörtlü kurulum ile geleceği söylenen telefonda; 50 MP çözünürlüklü bir Sony IMX7xx sensörü, 2x optik yakınlaştırma yapabilen 12 MP telefoto kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve detayları henüz bilinmeyen dördüncü bir kamera sensörü daha yer alacak.

Oppo Reno5 Pro + modeli, 10 Aralık'ta Reno5 ve Reno5 Pro modelleriyle birlikte duyurulacak. Telefonların piyasaya sürüldüklerinde, Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_pro_plus_5g_specs_design-news-46607.php

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