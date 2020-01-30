Oppo, yakında piyasaya süreceği akıllı saatin resmi görselini yayınladı

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Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, yakında tanıtılacak olan ilk Oppo akıllı saat modelinin görselini paylaşarak, akıllı saatin esnek bir ekran ve kavisli bir tasarıma sahip olacağını belirtti.

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Apple Watch ile benzerlik gösteriyor

Yayınlanan resmi görsel, akıllı saatin yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarıma sahip olduğunu ve altın renkteki kasanın sağ tarafında iki düğme bulunduğunu gösteriyor. İlk bakışta Apple Watch'a benzerliği ile dikkat çeken akıllı saatin düğmeleri arasında ise bir delik olduğunu görüyoruz. Mikrofon olabileceği düşünülen bu deliğin, akıllı telefona gerek duymadan görüşmeler yapılabilmesi için kullanılabileceği belirtiliyor.

Akıllı saatte yerleşik bir SIM (veya eSIM) yuvası olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan cihazın Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Fiyatlandırma konusunda ise henüz sızan bir bilginin olmadığını da söylemeden geçmeyelim.

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