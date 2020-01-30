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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, yakında piyasaya süreceği akıllı saatin resmi görselini yayınladı

    Çinli teknoloji şirketi Oppo, uzunca bir süredir piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk akıllı saat modeli üzerinde çalışıyordu. Şirketin başkan yardımcısı ise cihazın resmi görselini paylaştı.
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    1,4b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, yakında piyasaya süreceği akıllı saatin resmi görselini yayınladı
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    Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, yakında tanıtılacak olan ilk Oppo akıllı saat modelinin görselini paylaşarak, akıllı saatin esnek bir ekran ve kavisli bir tasarıma sahip olacağını belirtti.

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    Apple Watch ile benzerlik gösteriyor

    Yayınlanan resmi görsel, akıllı saatin yuvarlatılmış dikdörtgen bir tasarıma sahip olduğunu ve altın renkteki kasanın sağ tarafında iki düğme bulunduğunu gösteriyor. İlk bakışta Apple Watch'a benzerliği ile dikkat çeken akıllı saatin düğmeleri arasında ise bir delik olduğunu görüyoruz. Mikrofon olabileceği düşünülen bu deliğin, akıllı telefona gerek duymadan görüşmeler yapılabilmesi için kullanılabileceği belirtiliyor.

    Oppo, yakında piyasaya süreceği akıllı saatin resmi görselini yayınladı

    Akıllı saatte yerleşik bir SIM (veya eSIM) yuvası olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan cihazın Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Fiyatlandırma konusunda ise henüz sızan bir bilginin olmadığını da söylemeden geçmeyelim.



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    suslu76 (@suslu76) 3 sa. en beğenilen
    Ozgun bir tasarim.
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    interwap 1 sa.
    EKG yok gibi
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    suslu76 3 sa. en beğenilen
    Ozgun bir tasarim.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    danlabilic 3 sa. suslu76
    oldukça
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