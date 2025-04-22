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    Oppo K12s tanıtıldı: Giriş seviyesinde 7000 mAh pil, AMOLED ekran ve Snapdragon 6 Gen 4!

    Oppo, geçen Çin'de piyasaya sunduğu K12 serisine yeni bir üye ekledi. Oppo K12s isimli model, uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.        

    Oppo K12s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçen Çin'de piyasaya sunduğu K12 serisine yeni bir üye ekledi. Oppo K12s isimli model, uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

    Oppo K12s, son dönemde piyasaya çıkan yüksek kapasiteli Çinli telefonlara bir yenisini ekliyor. 165 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan telefon, 7000 mAh kapasiteli dev bataryası, 120 Hz AMOLED ekranı ve Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisiyle fiyat performans konusunda bir hayli iddialı.

    Oppo K12s, arkada 50 MP kamera ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte geliyor. Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için ön tarafta 16 MP kamera bulunuyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında ekran altı parmak izi okuyucusu, stereo hoparlörler, 80W şarj hızı ve IP65 derecelendirmesi yer alıyor.

    Oppo K12s fiyatı

    Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkan Oppo K12s'in fiyatlandırması ise şöyle:

    8GB/128GB: 165 dolar

    8GB/256GB: 190 dolar

    12GB/256GB: 220 dolar

    12GB/512GB: 245 dolar

    Oppo K12s özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, 1200 nit parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4
    • Bellek: 8 GB / 12 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.5
    • Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, ColorOS 15
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 163,2 x 76,1 x 8,5 mm, 208 g
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    gladiator08 6 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 16 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 17 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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