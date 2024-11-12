Oppo yeni tableti Pad 3 için son hazırlıklarını yapıyor

Oppo, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip Oppo Pad 3 Pro modelini tanıttıktan sonra, standart Oppo Pad 3 modeliyle ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı. Çinli duyum hesaplarına göre, bu cihazın bazı özellikleri ve olası çıkış tarihi netleşmeye başladı.
Oppo Pad 3’ün 11.6 inç büyüklüğünde, 2.8K çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geleceği belirtiliyor. Gücünü henüz resmiyet kazanmamış olan Dimensity 8350 yonga setinden alacağı ifade edilen cihazın, Oppo Reno 13 Pro modeliyle aynı çipi kullanabileceği de dile getiriliyor.
Batarya kapasitesi konusunda ise cihazın 9.510 mAh gibi oldukça büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı, bunun yanı sıra 67W hızlı şarj desteğiyle geleceği aktarılıyor. Oppo Pad 3’ün tasarımı da dikkat çekici. 6.29 mm inceliği ve 533 gram ağırlığıyla hem hafif hem de şık bir profil sunması bekleniyor.
Bu cihazın Oppo’nun IoT ürün yelpazesinin bir parçası olarak tanıtılacağı ve Reno 13 serisiyle aynı etkinlikte sahne alacağı iddia ediliyor. Oppo Reno 13 serisinin Çin'de 25 Kasım’da tanıtılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, Reno 13 serisinin Ocak 2025'te global pazara giriş yapacağına dair bazı sertifikasyon raporları da ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über