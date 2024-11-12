Oppo yeni tableti Pad 3 için son hazırlıklarını yapıyor

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Oppo, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip Oppo Pad 3 Pro modelini tanıttıktan sonra, standart Oppo Pad 3 modeliyle ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı. Çinli duyum hesaplarına göre, bu cihazın bazı özellikleri ve olası çıkış tarihi netleşmeye başladı.

Oppo Pad 3’ün 11.6 inç büyüklüğünde, 2.8K çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geleceği belirtiliyor. Gücünü henüz resmiyet kazanmamış olan Dimensity 8350 yonga setinden alacağı ifade edilen cihazın, Oppo Reno 13 Pro modeliyle aynı çipi kullanabileceği de dile getiriliyor.

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Batarya kapasitesi konusunda ise cihazın 9.510 mAh gibi oldukça büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı, bunun yanı sıra 67W hızlı şarj desteğiyle geleceği aktarılıyor. Oppo Pad 3’ün tasarımı da dikkat çekici. 6.29 mm inceliği ve 533 gram ağırlığıyla hem hafif hem de şık bir profil sunması bekleniyor.

Bu cihazın Oppo’nun IoT ürün yelpazesinin bir parçası olarak tanıtılacağı ve Reno 13 serisiyle aynı etkinlikte sahne alacağı iddia ediliyor. Oppo Reno 13 serisinin Çin'de 25 Kasım’da tanıtılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, Reno 13 serisinin Ocak 2025'te global pazara giriş yapacağına dair bazı sertifikasyon raporları da ortaya çıktı.

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