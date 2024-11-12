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    Oppo yeni tableti Pad 3 için son hazırlıklarını yapıyor

    Çinli teknoloji şirketi Oppo tarafından geliştirilen Oppo Pad 3 Pro modelinden sonra şimdi de sırada serinin standart tablet modeli olması beklenen Oppo Pad 3’te.

    Oppo yeni tableti Pad 3 için son hazırlıklarını yapıyor Tam Boyutta Gör

    Oppo, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip Oppo Pad 3 Pro modelini tanıttıktan sonra, standart Oppo Pad 3 modeliyle ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı. Çinli duyum hesaplarına göre, bu cihazın bazı özellikleri ve olası çıkış tarihi netleşmeye başladı.

    Oppo Pad 3’ün 11.6 inç büyüklüğünde, 2.8K çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geleceği belirtiliyor. Gücünü henüz resmiyet kazanmamış olan Dimensity 8350 yonga setinden alacağı ifade edilen cihazın, Oppo Reno 13 Pro modeliyle aynı çipi kullanabileceği de dile getiriliyor.

    Batarya kapasitesi konusunda ise cihazın 9.510 mAh gibi oldukça büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı, bunun yanı sıra 67W hızlı şarj desteğiyle geleceği aktarılıyor. Oppo Pad 3’ün tasarımı da dikkat çekici. 6.29 mm inceliği ve 533 gram ağırlığıyla hem hafif hem de şık bir profil sunması bekleniyor.

    Bu cihazın Oppo’nun IoT ürün yelpazesinin bir parçası olarak tanıtılacağı ve Reno 13 serisiyle aynı etkinlikte sahne alacağı iddia ediliyor. Oppo Reno 13 serisinin Çin'de 25 Kasım’da tanıtılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, Reno 13 serisinin Ocak 2025'te global pazara giriş yapacağına dair bazı sertifikasyon raporları da ortaya çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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