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    Vivo’nun yeni amiral gemisi, global pazar için geri sayıma geçti

    Vivo, geçtiğimiz ay Çin’de tanıttığı yeni amiral gemisi serisi Vivo X200’ü global pazar için satışa sunmaya hazırlanıyor. Gelen bilgiler, bu tarihin oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

    Vivo’nun yeni amiral gemisi, global pazar için geri sayıma geçti Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun geçtiğimiz ay Çin’de tanıttığı X200 serisi, yakında global pazarda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Bu bilgi, Vivo’nun Malezya şubesinin sosyal medya hesaplarında seriyi tanıtmaya başlamasıyla netlik kazandı. Malezya'da yayınlanan tanıtımlar, X200 ve X200 Pro modellerine odaklanırken, X200 Pro mini modeliyle ilgili herhangi bir ipucu verilmedi. Ayrıca, bu modellerin Malezya’da SIRIM sertifikasyonunda da görülmesi, lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor.

    Vivo X200 serisinin diğer bölgelerdeki lansman tarihine dair net bir bilgi olmasa da, söylentiler Hindistan’da bu ay içinde tanıtılabileceğini öne sürüyor. Bazı kaynaklara göre tanıtımın 22 Kasım’da gerçekleşmesi muhtemel, ancak bu tarih ve hedef pazar henüz Vivo tarafından doğrulanmış değil.

    Teknik özelliklere bakıldığında, Vivo X200 serisi dikkat çekici yeniliklerle geliyor. X200 modeli, 6,67 inçlik OLED ekranıyla 120Hz yenileme hızını desteklerken, 4500 nit gibi etkileyici bir maksimum parlaklık sunuyor. X200 Pro modeli ise 6,78 inçlik daha büyük bir ekran ve ekran altına yerleştirilmiş ultrasonik bir parmak izi okuyucusuyla fark yaratıyor. Her iki model de MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alıyor ve LPDDR5x RAM ile UFS 4.0 depolama teknolojilerini destekliyor.

    Batarya kapasitesi açısından da kullanıcıların yüzünü güldürecek özellikler sunuluyor. X200, 5800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelirken, Pro modeli 6000 mAh kapasiteye sahip. Her iki cihaz da 90W hızlı şarj desteği sunarken, Pro modeli ayrıca 30W kablosuz şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

    Kamera özellikleri ise fotoğraf tutkunlarını oldukça heyecanlandıracak. X200 modeli, 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı lens ve 50 megapiksel periskop lensle üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Pro modeli ise daha da ileri giderek, 50 megapiksel ana kamera ve 200 megapiksel periskop lensle yüksek çözünürlükte çekimler sunuyor. Her iki model de 32 megapiksel ön kamerayla geliyor.

    Vivo’nun X200 serisiyle global pazarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Şirketin resmi duyurularıyla birlikte bu yeni cihazların hangi bölgelerde satışa sunulacağı netleşecek. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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