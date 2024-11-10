Vivo’nun yeni amiral gemisi, global pazar için geri sayıma geçti

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Vivo’nun geçtiğimiz ay Çin’de tanıttığı X200 serisi, yakında global pazarda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Bu bilgi, Vivo’nun Malezya şubesinin sosyal medya hesaplarında seriyi tanıtmaya başlamasıyla netlik kazandı. Malezya'da yayınlanan tanıtımlar, X200 ve X200 Pro modellerine odaklanırken, X200 Pro mini modeliyle ilgili herhangi bir ipucu verilmedi. Ayrıca, bu modellerin Malezya’da SIRIM sertifikasyonunda da görülmesi, lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor.

Vivo X200 serisinin diğer bölgelerdeki lansman tarihine dair net bir bilgi olmasa da, söylentiler Hindistan’da bu ay içinde tanıtılabileceğini öne sürüyor. Bazı kaynaklara göre tanıtımın 22 Kasım’da gerçekleşmesi muhtemel, ancak bu tarih ve hedef pazar henüz Vivo tarafından doğrulanmış değil.

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Teknik özelliklere bakıldığında, Vivo X200 serisi dikkat çekici yeniliklerle geliyor. X200 modeli, 6,67 inçlik OLED ekranıyla 120Hz yenileme hızını desteklerken, 4500 nit gibi etkileyici bir maksimum parlaklık sunuyor. X200 Pro modeli ise 6,78 inçlik daha büyük bir ekran ve ekran altına yerleştirilmiş ultrasonik bir parmak izi okuyucusuyla fark yaratıyor. Her iki model de MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alıyor ve LPDDR5x RAM ile UFS 4.0 depolama teknolojilerini destekliyor.

Batarya kapasitesi açısından da kullanıcıların yüzünü güldürecek özellikler sunuluyor. X200, 5800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelirken, Pro modeli 6000 mAh kapasiteye sahip. Her iki cihaz da 90W hızlı şarj desteği sunarken, Pro modeli ayrıca 30W kablosuz şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

Kamera özellikleri ise fotoğraf tutkunlarını oldukça heyecanlandıracak. X200 modeli, 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı lens ve 50 megapiksel periskop lensle üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Pro modeli ise daha da ileri giderek, 50 megapiksel ana kamera ve 200 megapiksel periskop lensle yüksek çözünürlükte çekimler sunuyor. Her iki model de 32 megapiksel ön kamerayla geliyor.

Vivo’nun X200 serisiyle global pazarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Şirketin resmi duyurularıyla birlikte bu yeni cihazların hangi bölgelerde satışa sunulacağı netleşecek. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

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