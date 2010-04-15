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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Optoma'dan oyunculara hitap eden 2 yeni projeksiyon: Game Time GT700 / Game Time GT720

Optoma, özellikleri ile oyunculara hitap eden Game Time serisi projeksiyon cihazlarını satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Optoma'dan oyunculara hitap eden 2 yeni projeksiyon: Game Time GT700 / Game Time GT720
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Optoma, oyunculara hitap eden yeni projeksiyon cihazlarını satışa sundu. Game Time serisi altında üretilecek olan projeksiyon cihazları GT700 ve GT720 olarak adlandırıldı. Optoma Game Time GT700, Texas Instruments'a ait DLP teknolojisini kullanıyor. 2300 ANSI lümen parlaklık sunan projeksiyon cihazının kontrast oranı 2500:1 olarak belirlenmiş. 3000-5000 saat arası lamba ömrü sunan Game Time GT700 projeksiyon cihazı 1280x800 doğal çözünürlüğe sahip ve maksimum 1600x1200 çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu çözünürlük oranlarıyla Playstation 3 ve Xbox 360 oyun konsollarının 720p ve 1080p kullanımına imkan veren GT700'de 5W'lık stereo hoparlörler bulunuyor. Optoma Game Time GT700 projeksiyon cihazı HDMI, VGA, S-Video, Composite Video girişlerine sahip. Optoma Game Time GT700'ün fiyatı 749$ olarak belirlendi.

Optoma'dan oyunculara hitap eden 2 yeni projeksiyon: Game Time GT700 / Game Time GT720
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Optoma'nın oyuncular için satışa sunduğu bir diğer projeksiyon cihazı Game Time GT720 ise kullanıcılarına 3000:1 kontrast oranı ve 2500 ANSI lümen parlaklık oranı sunuyor. Sahip olduğu 1280x800 doğal çözünürlük ve 1600x1200 maksimum çözünürlük ile GT700 gibi Playstation 3 ve Xbox 360 oyun konsollarının dikkatini çekiyor. 5W'lık stereo hoparlörin kullanıldığı GT720'nin 3000-5000 saat arası lamba ömrüne sahip olduğu belirtildi. 16:10 doğal görüntü oranına sahip olan GT720, 16:9 ve 4:3 oranlara geçiş yapabiliyor. Optome Game Time GT720'nin 799$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Optoma'dan oyunculara hitap eden 2 yeni projeksiyon: Game Time GT700 / Game Time GT720
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Son olarak, Optoma Game Time GT700 ve GT720'nin uyumlu sistemlerle kullanıldığında 3D desteğinin de olduğunu belirtmekte fayda var.


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SIYAHHANCER 9 yıl

biraz daha bekleyelim led olanı cıksın :D
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bilgeolun 9 yıl

SIYAHHANCER


biraz daha bekleyelim led olanı cıksın :D



Casio nun var zaten. 20 000 saat lamp time var.

istanbulbilisim.com.tr/...
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mobylette 9 yıl
azami 1600*1200 çözünürlük ile 1080p yi nasıl destekleyebilecek?
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fateeh33 9 yıl
+ 3000 saat lamba ömrü nedir ya.ben günde 12-13 saat oyun oynuyorum.10 ay sora alet hoşaf mı olacak.
en iyisi LG hs 201 bi ara vatan da satıyorlardı ya. alet 10 numara 30000 saat ömrü var ve çok deli bi görüntüsü var.
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Batuist 9 yıl
Fiyat hiçte o kadar pahalı değil... Artı cihaz oldukça şık görünüyor...
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hougras 9 yıl
bu projeksyon cihazlarından tvlerde aldığımız keyfi alabilecekmiyiz peki? kullanan oldumu hi. projeksyon cihazlarını konsollarında. yakında amerikaya gideceğim ordaki odama tv almayı düşünüyordum. tv alacağıma bunu alırım daha iyi sanırım.
birde 3000 5000 saat lamba ömrü az değilmi? bizim gibi oyuncular oturduğu zaman başından kalkmıyor malum
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Salvatuon 9 yıl
Türkiye'de bulunabiliyor mu acaba, bir de buradaki fiyatları nedir? 3D uyumlu olmaları çok iyi. Keşke bir de native Full HD destekli olsalardı
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twoshad 9 yıl
süper ama pahalı... Gt720 alırm inş

süper olur walla
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