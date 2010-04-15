Optoma'dan oyunculara hitap eden 2 yeni projeksiyon: Game Time GT700 / Game Time GT720

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Optoma, oyunculara hitap eden yeni projeksiyon cihazlarını satışa sundu. Game Time serisi altında üretilecek olan projeksiyon cihazları GT700 ve GT720 olarak adlandırıldı. Optoma Game Time GT700, Texas Instruments'a ait DLP teknolojisini kullanıyor. 2300 ANSI lümen parlaklık sunan projeksiyon cihazının kontrast oranı 2500:1 olarak belirlenmiş. 3000-5000 saat arası lamba ömrü sunan Game Time GT700 projeksiyon cihazı 1280x800 doğal çözünürlüğe sahip ve maksimum 1600x1200 çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu çözünürlük oranlarıyla Playstation 3 ve Xbox 360 oyun konsollarının 720p ve 1080p kullanımına imkan veren GT700'de 5W'lık stereo hoparlörler bulunuyor. Optoma Game Time GT700 projeksiyon cihazı HDMI, VGA, S-Video, Composite Video girişlerine sahip. Optoma Game Time GT700'ün fiyatı 749$ olarak belirlendi.

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Optoma'nın oyuncular için satışa sunduğu bir diğer projeksiyon cihazı Game Time GT720 ise kullanıcılarına 3000:1 kontrast oranı ve 2500 ANSI lümen parlaklık oranı sunuyor. Sahip olduğu 1280x800 doğal çözünürlük ve 1600x1200 maksimum çözünürlük ile GT700 gibi Playstation 3 ve Xbox 360 oyun konsollarının dikkatini çekiyor. 5W'lık stereo hoparlörin kullanıldığı GT720'nin 3000-5000 saat arası lamba ömrüne sahip olduğu belirtildi. 16:10 doğal görüntü oranına sahip olan GT720, 16:9 ve 4:3 oranlara geçiş yapabiliyor. Optome Game Time GT720'nin 799$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

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Son olarak, Optoma Game Time GT700 ve GT720'nin uyumlu sistemlerle kullanıldığında 3D desteğinin de olduğunu belirtmekte fayda var.