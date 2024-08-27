Japonya ZettaFLOPS ölçeğinde süper bilgisayar geliştiriyor

Süper bilgisayarların gücü katlanıyor
MEXT tarafından yayınlanan bir belgeye göre, bu yeni süper bilgisayar, bilimsel amaçlar için yapay zeka kullanımını hedefleyerek benzeri görülmemiş bir performansa ulaşmayı amaçlıyor. ZettaFLOPS seviyesindeki bu süper bilgisayar, bir saniyede bir sekstilyon (10^21) kayar nokta işlemi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu, mevcut ExaFLOPS sistemlerinden 1000 kat daha hızlı bir performans anlamına geliyor. Eğer Japonya, bu sistemi planlandığı gibi 2030 yılına kadar inşa edebilirse, dünya çapında yeniden en hızlı süper bilgisayara sahip olma unvanını elde edebilir.
Bakanlık, süper bilgisayarın geliştirilmesi için ilk yıl 29.06 milyon dolar ayırmayı planlıyor ve toplam hükümet fonunun 761 milyon dolar üzerinde olması bekleniyor. Fugaku'nun halefinin geliştirilmesinde Japonya'nın önde gelen araştırma kurumlarından biri olan RIKEN'in öncülük etmesi bekleniyor. MEXT, Fugaku Next süper bilgisayarının Japon teknolojisini kullanmasını istiyor. RIKEN'in, Fugaku ile yazılım uyumluluğunu sürdürmek istemesi muhtemel olduğundan, Fujitsu'nun da donanım geliştirme sürecine liderlik etmesi bekleniyor.
MEXT, Fugaku Next süper bilgisayarı için belirli bir mimari öngörmüyor, ancak belgeler, CPU ile özel amaçlı hızlandırıcılar veya CPU ve GPU kombinasyonu kullanılması gerektiğini öneriyor. Ayrıca, süper bilgisayarın geleneksel I/O iş yüklerini ve büyük ölçekli yedeklemeleri ele alabilecek gelişmiş bir depolama sistemi ile yapay zeka iş yükleri için yeni I/O gereksinimlerini karşılayabilecek özelliklere sahip olması gerektiği vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.