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    Japonya ZettaFLOPS ölçeğinde süper bilgisayar geliştiriyor

    Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) ZetaFLOPS ölçeğinde süper bilgisayar geliştirmeye başlayacağını açıkladı. Bu süper bilgisayar yapay zeka için kullanılacak.
    Japonya ZettaFLOPS ölçeğinde süper bilgisayar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), ülkede Fugaku süper bilgisayarının halefini inşa etmek için çalışmalara başlanacağını duyurdu. Fugaku, bir zamanlar dünyanın en güçlü yüksek performanslı hesaplama (HPC) makinesi olarak biliniyordu. Yeni Zetta sınıfı süper bilgisayarın geliştirilmesine yönelik çalışmaların 2025 yılında başlayacağı bildirildi.

    Süper bilgisayarların gücü katlanıyor

    MEXT tarafından yayınlanan bir belgeye göre, bu yeni süper bilgisayar, bilimsel amaçlar için yapay zeka kullanımını hedefleyerek benzeri görülmemiş bir performansa ulaşmayı amaçlıyor. ZettaFLOPS seviyesindeki bu süper bilgisayar, bir saniyede bir sekstilyon (10^21) kayar nokta işlemi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu, mevcut ExaFLOPS sistemlerinden 1000 kat daha hızlı bir performans anlamına geliyor. Eğer Japonya, bu sistemi planlandığı gibi 2030 yılına kadar inşa edebilirse, dünya çapında yeniden en hızlı süper bilgisayara sahip olma unvanını elde edebilir.

    Japonya ZettaFLOPS ölçeğinde süper bilgisayar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yeni süper bilgisayarın her bir hesaplama düğümünün, çift hassasiyetli hesaplamalar için yüzlerce FP64 TFLOPS, yapay zeka odaklı yarı hassasiyetli hesaplamalar için 50 FP16 PFLOPS ve yapay zeka odaklı 8-bit hassasiyetli hesaplamalar için yaklaşık 100 PFLOPS zirve performansına sahip olması bekleniyor. Bellek bant genişliklerinin ise HBM tipi bellek kullanarak yüzlerce TB/s'ye ulaşması öngörülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Fugaku'nun bir hesaplama düğümünün çift hassasiyetli hesaplamalar için zirve performansı 3.4 TFLOPS, yarı hassasiyetli hesaplamalar için 13.5 TFLOPS ve bellek bant genişliği 1.0 TB/s olarak belirlenmiş durumda.

    Bakanlık, süper bilgisayarın geliştirilmesi için ilk yıl 29.06 milyon dolar ayırmayı planlıyor ve toplam hükümet fonunun 761 milyon dolar üzerinde olması bekleniyor. Fugaku'nun halefinin geliştirilmesinde Japonya'nın önde gelen araştırma kurumlarından biri olan RIKEN'in öncülük etmesi bekleniyor. MEXT, Fugaku Next süper bilgisayarının Japon teknolojisini kullanmasını istiyor. RIKEN'in, Fugaku ile yazılım uyumluluğunu sürdürmek istemesi muhtemel olduğundan, Fujitsu'nun da donanım geliştirme sürecine liderlik etmesi bekleniyor.

    MEXT, Fugaku Next süper bilgisayarı için belirli bir mimari öngörmüyor, ancak belgeler, CPU ile özel amaçlı hızlandırıcılar veya CPU ve GPU kombinasyonu kullanılması gerektiğini öneriyor. Ayrıca, süper bilgisayarın geleneksel I/O iş yüklerini ve büyük ölçekli yedeklemeleri ele alabilecek gelişmiş bir depolama sistemi ile yapay zeka iş yükleri için yeni I/O gereksinimlerini karşılayabilecek özelliklere sahip olması gerektiği vurgulanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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