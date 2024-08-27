Japonya ZettaFLOPS ölçeğinde süper bilgisayar geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), ülkede Fugaku süper bilgisayarının halefini inşa etmek için çalışmalara başlanacağını duyurdu. Fugaku, bir zamanlar dünyanın en güçlü yüksek performanslı hesaplama (HPC) makinesi olarak biliniyordu. Yeni Zetta sınıfı süper bilgisayarın geliştirilmesine yönelik çalışmaların 2025 yılında başlayacağı bildirildi.

Süper bilgisayarların gücü katlanıyor

MEXT tarafından yayınlanan bir belgeye göre, bu yeni süper bilgisayar, bilimsel amaçlar için yapay zeka kullanımını hedefleyerek benzeri görülmemiş bir performansa ulaşmayı amaçlıyor. ZettaFLOPS seviyesindeki bu süper bilgisayar, bir saniyede bir sekstilyon (10^21) kayar nokta işlemi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu, mevcut ExaFLOPS sistemlerinden 1000 kat daha hızlı bir performans anlamına geliyor. Eğer Japonya, bu sistemi planlandığı gibi 2030 yılına kadar inşa edebilirse, dünya çapında yeniden en hızlı süper bilgisayara sahip olma unvanını elde edebilir.

Tam Boyutta Gör Yeni süper bilgisayarın her bir hesaplama düğümünün, çift hassasiyetli hesaplamalar için yüzlerce FP64 TFLOPS, yapay zeka odaklı yarı hassasiyetli hesaplamalar için 50 FP16 PFLOPS ve yapay zeka odaklı 8-bit hassasiyetli hesaplamalar için yaklaşık 100 PFLOPS zirve performansına sahip olması bekleniyor. Bellek bant genişliklerinin ise HBM tipi bellek kullanarak yüzlerce TB/s'ye ulaşması öngörülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Fugaku'nun bir hesaplama düğümünün çift hassasiyetli hesaplamalar için zirve performansı 3.4 TFLOPS, yarı hassasiyetli hesaplamalar için 13.5 TFLOPS ve bellek bant genişliği 1.0 TB/s olarak belirlenmiş durumda.

AMD Zen 4 ve Zen 5 işlemcilerin performansı büyük oranda artıyor 9 sa. önce eklendi

Bakanlık, süper bilgisayarın geliştirilmesi için ilk yıl 29.06 milyon dolar ayırmayı planlıyor ve toplam hükümet fonunun 761 milyon dolar üzerinde olması bekleniyor. Fugaku'nun halefinin geliştirilmesinde Japonya'nın önde gelen araştırma kurumlarından biri olan RIKEN'in öncülük etmesi bekleniyor. MEXT, Fugaku Next süper bilgisayarının Japon teknolojisini kullanmasını istiyor. RIKEN'in, Fugaku ile yazılım uyumluluğunu sürdürmek istemesi muhtemel olduğundan, Fujitsu'nun da donanım geliştirme sürecine liderlik etmesi bekleniyor.

MEXT, Fugaku Next süper bilgisayarı için belirli bir mimari öngörmüyor, ancak belgeler, CPU ile özel amaçlı hızlandırıcılar veya CPU ve GPU kombinasyonu kullanılması gerektiğini öneriyor. Ayrıca, süper bilgisayarın geleneksel I/O iş yüklerini ve büyük ölçekli yedeklemeleri ele alabilecek gelişmiş bir depolama sistemi ile yapay zeka iş yükleri için yeni I/O gereksinimlerini karşılayabilecek özelliklere sahip olması gerektiği vurgulanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.