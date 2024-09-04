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    Elon Musk, dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi Colossus'u devreye aldı

    Elon Musk, baştan sona sadece dört ayda inşa edilen dünyanın en büyük Nvidia ekran kartlı süper bilgisayarı 'Colossus'u devreye aldığını açıkladı. Colossus, xAI için yapay zekaları eğitecek.
    Dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi devreye alındı Tam Boyutta Gör
    Sürekli tartışmaların odağında olan Elon Musk, teknoloji dünyasında dev adımlar atmaya devam ediyor. Yeni yapay zeka girişimi xAI'nin kısa süre önce devreye aldığı Colossus isimli süper bilgisayar, bu alanda bir dönüm noktası olarak görülüyor. Sadece 122 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan ve Nvidia'nın en güçlü GPU'larıyla donatılan Colossus, dünya üzerindeki en güçlü yapay zeka eğitim sistemi olarak lanse ediliyor.

    Dünyanın en güçlüsü daha da güçlenecek

    Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kurulan xAI, Colossus'u ABD'nin Tennessee eyaletinde inşa etti. 100.000 Nvidia Hopper H100 işlemcisiyle donatılan bu devasa süper bilgisayar, firmanın yapay zeka modeli Grok'u eğitmek için kullanılacak. Grok, OpenAI'nin GPT-4 modeline rakip olarak geliştiriliyor ve ilk etapta Musk’ın X sosyal medya platformunun ücretli abonelerine sunuluyor. Ancak birçok Tesla uzmanı, Grok'un gelecekte Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yapay zeka beyni olacağını öngörüyor.

    Musk, Colossus'un inşasının tamamlanmasının ardından yapay zeka eğitim sistemini "dünyanın en güçlü AI eğitim sistemi" olarak tanımladı. Üstelik bu sadece bir başlangıç; Musk, önümüzdeki aylarda Nvidia'nın yeni H200 serisi işlemcilerinden 50.000 adet daha temin ederek Colossus'un işlem kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu adım, xAI'yi yapay zeka alanında zirveye taşımayı hedefliyor.

    Dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi devreye alındı Tam Boyutta Gör
    Grok-3 isimli yeni yapay zeka modelinin Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu modelin, dünyanın en güçlü AI modeli olması öngörülüyor. Musk, 15.000 Nvidia H100 ile eğitilen Grok-2'nin ilk beta sürümünü geçtiğimiz ay kullanıcılara sunmuştu ve bu sürüm şimdiden yapay zeka büyük dil modelleri arasında önemli bir yer edinmiş durumda. X Premium abonelerinin kullanabildiği Grok-2 modeline aynı zamanda Black Forest Labs tarafından geliştirilen FLUX adlı insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturabilen yapay zeka da entegre edilmişti.

    Elon Musk, xAI'nin potansiyeline olan inancını Tesla'nın yatırım stratejisine de yansıtmak istiyor. Tesla'nın yönetim kuruluna, xAI'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılmasını önermeyi planladığını belirten Musk, bu adımın şirketin gelecekteki yapay zeka hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

    Bu arada Tesla’nın da elinde 35.000 adet Nvidia GPU bulunuyor. Yine bu sayının yıl içinde artırılması ve Dojo’ya eklenmesi bekleniyor. Google, Microsoft, OpenAI, Amazon ve Meta gibi devler de Nvidia’nın kapısında sırada bekliyor. Aktarılanlara göre Meta’nın halihazırda 350.000 adet H100 GPU’su bulunuyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 600.000 seviyesine çıkartılacağı Zuckerberg tarafından açıklanmıştı. Microsoft, OpenAI ve Amazon ise sayıları paylaşmamayı tercih ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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