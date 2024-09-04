Elon Musk, dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi Colossus'u devreye aldı

Dünyanın en güçlüsü daha da güçlenecek
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kurulan xAI, Colossus'u ABD'nin Tennessee eyaletinde inşa etti. 100.000 Nvidia Hopper H100 işlemcisiyle donatılan bu devasa süper bilgisayar, firmanın yapay zeka modeli Grok'u eğitmek için kullanılacak. Grok, OpenAI'nin GPT-4 modeline rakip olarak geliştiriliyor ve ilk etapta Musk’ın X sosyal medya platformunun ücretli abonelerine sunuluyor. Ancak birçok Tesla uzmanı, Grok'un gelecekte Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yapay zeka beyni olacağını öngörüyor.
Musk, Colossus'un inşasının tamamlanmasının ardından yapay zeka eğitim sistemini "dünyanın en güçlü AI eğitim sistemi" olarak tanımladı. Üstelik bu sadece bir başlangıç; Musk, önümüzdeki aylarda Nvidia'nın yeni H200 serisi işlemcilerinden 50.000 adet daha temin ederek Colossus'un işlem kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu adım, xAI'yi yapay zeka alanında zirveye taşımayı hedefliyor.
Elon Musk, xAI'nin potansiyeline olan inancını Tesla'nın yatırım stratejisine de yansıtmak istiyor. Tesla'nın yönetim kuruluna, xAI'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılmasını önermeyi planladığını belirten Musk, bu adımın şirketin gelecekteki yapay zeka hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.
Bu arada Tesla’nın da elinde 35.000 adet Nvidia GPU bulunuyor. Yine bu sayının yıl içinde artırılması ve Dojo’ya eklenmesi bekleniyor. Google, Microsoft, OpenAI, Amazon ve Meta gibi devler de Nvidia’nın kapısında sırada bekliyor. Aktarılanlara göre Meta’nın halihazırda 350.000 adet H100 GPU’su bulunuyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 600.000 seviyesine çıkartılacağı Zuckerberg tarafından açıklanmıştı. Microsoft, OpenAI ve Amazon ise sayıları paylaşmamayı tercih ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.