Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir'den yeni görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyicilerle buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Örümcek-Adam hikâyelerine farklı bir yorum getiren Spider-Noir olacak. Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan dizi, yıllar içinde çizgi-romanlarda gördüğümüz farklı Örümcek-Adam varyantlarından biri olan Spider-Man Noir'e odaklanacak. Hatırlarsanız bu karakter, Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde de yer almış ve animasyon türündeki bu filmde izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Zaten dizi projesinin fitilini ateşleyen de bu ilgi oldu.

Spider-Noir'ın Başrolünde Nicolas Cage Yer Alıyor

Animasyon filminde bu karakteri seslendiren ünlü oyuncu Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’in yanı sıra Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler de yer alıyor.

Spider-Noir, bu ilkbaharda Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı. Dizinin hem siyah-beyaz, hem de renkli versiyonu yayınlanacak.

