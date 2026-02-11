Örümcek-Adam dizisi Spider-Noir'den yeni görseller paylaşıldı

Spider-Noir'ın Başrolünde Nicolas Cage Yer Alıyor
Animasyon filminde bu karakteri seslendiren ünlü oyuncu Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.
Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’in yanı sıra Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler de yer alıyor.
Spider-Noir, bu ilkbaharda Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı. Dizinin hem siyah-beyaz, hem de renkli versiyonu yayınlanacak.
