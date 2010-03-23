ORIGIN, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı EON15'i duyurdu

Alienware'dan ayrılan yöneticilerin kurduğu Origin adlı firma yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı EON15'i duyurdu.

Origin EON15'in donanım açısından oldukça zengin olduğu belirtiliyor zira işlemci tercihleri, Intel Core i7 720QM 1.6GHz (6MB Cache) veya Intel Core i7 820QM 1.73GHz (8MB Cache) olarak tercih edilebiliyor. Origin firmasının ekran kartı tercihini Nvidia'dan yana kullandığı belirtilirken kullanıcıların 1GB NVIDIA GeForce GTX 285M veya 1GB NVIDIA GeForce GTX 280M çözümlerinden birini tercih edebileceği açıklandı. Sistem belleği de 4GB DDR3, 6GB DDR3 ve 8GB DDR3 olarak seçilebilebiliyor.

Origin, EON15'te 15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip LED aydınlatmalı ekran kullanıyor. Depolama alanı seçenekleride oldukça zengin olan Origin EON15'te kullanım amacına göre kullanıcıların 160GB, 250GB, 320GB, 500GB - 7,200 rpm veya 80GB, 160GB, 250GB SSD tercih edebileceği belirtildi. 7/1 kart okuyucuya sahip olan EON15'in MMC/RSMMC/MS/MS Pro/MS Duo/SD/Mini-SD desteği bulunuyor. Origin'in hazırladığı EON 15'teki giriş ve çıkış arabirimleri şu şekilde belirtildi:

4 x Hi-speed USB 2.0 portu

1 x eSATA girişi

1 x IEEE 1394a (4-pin) port

1 x ExpressCard 54 slotu

1 x HDMI (HDCP destekli)

1 x DVI-I

1 x LAN / Ethernet port (RJ45)

1 x Modem portu (RJ11)

1 x Kulaklık girişi

1 x mikrofon giriş

1 x S/PDIF Digital Out Optical Audio

Origin EON15'in Windows 7 Ultimate 64-Bit veya Windows Home Premium 64-Bit işletim sistemleriyle satılacağı söyleniyor. Kişiselliştirmeye açık şekilde üretilen Origin EON15 yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların fiyatlarının 1899$'dan başlayağı ve yapılan konfigürasyonlara göre bu fiyatın değişeceği bildirildi.