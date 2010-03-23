Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ORIGIN, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı EON15'i duyurdu

ORIGIN firması, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı EON15'i duyurdu
9 yıl
10,1b
1
5
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alienware'dan ayrılan yöneticilerin kurduğu Origin adlı firma yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı EON15'i duyurdu.

Origin EON15'in donanım açısından oldukça zengin olduğu belirtiliyor zira işlemci tercihleri, Intel Core i7 720QM 1.6GHz (6MB Cache) veya Intel Core i7 820QM 1.73GHz (8MB Cache) olarak tercih edilebiliyor. Origin firmasının ekran kartı tercihini Nvidia'dan yana kullandığı belirtilirken kullanıcıların 1GB NVIDIA GeForce GTX 285M veya 1GB NVIDIA GeForce GTX 280M çözümlerinden birini tercih edebileceği açıklandı. Sistem belleği de 4GB DDR3, 6GB DDR3 ve 8GB DDR3 olarak seçilebilebiliyor.

Origin, EON15'te 15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip LED aydınlatmalı ekran kullanıyor. Depolama alanı seçenekleride oldukça zengin olan Origin EON15'te kullanım amacına göre kullanıcıların 160GB, 250GB, 320GB, 500GB - 7,200 rpm veya 80GB, 160GB, 250GB SSD tercih edebileceği belirtildi. 7/1 kart okuyucuya sahip olan EON15'in MMC/RSMMC/MS/MS Pro/MS Duo/SD/Mini-SD desteği bulunuyor. Origin'in hazırladığı EON 15'teki giriş ve çıkış arabirimleri şu şekilde belirtildi:

  • 4 x Hi-speed USB 2.0 portu
  • 1 x eSATA girişi
  • 1 x IEEE 1394a (4-pin) port
  • 1 x ExpressCard 54 slotu
  • 1 x HDMI (HDCP destekli)
  • 1 x DVI-I
  • 1 x LAN / Ethernet port (RJ45)
  • 1 x Modem portu (RJ11)
  • 1 x Kulaklık girişi
  • 1 x mikrofon giriş
  • 1 x S/PDIF Digital Out Optical Audio

Origin EON15'in Windows 7 Ultimate 64-Bit veya Windows Home Premium 64-Bit işletim sistemleriyle satılacağı söyleniyor. Kişiselliştirmeye açık şekilde üretilen Origin EON15 yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların fiyatlarının 1899$'dan başlayağı ve yapılan konfigürasyonlara göre bu fiyatın değişeceği bildirildi.

 

 

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
castlemega 8 yıl
fiyati çok yüksek ama yeni jenerasyon mobil cpu lar ve mobil ekran kartları çıkınca fiyati düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 9 yıl
Daha önce tanıtımı yapılan dizüstü bilgisayar EON18, 18.4 inç boyutundaydı.. Origin EON15 ise 15.6 inç boyutunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 9 yıl
Bildiğin clevo bu. Yurtdışında farklı markalar altında 10 larca aynı kasayı kullanan marka var. Fiyatları diğer clevolara göre farklı değilse gereksiz olarak çıkartılmış bir model.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Ben geçmiş ürünleri ve rakip ürünler ile bir fark göremiyorum .
Ya siz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim