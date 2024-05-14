Amazon, Örümcek-Adam dizisi Noir'a resmi onayı verdi

Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak bu dizilerden biri de Noir olacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Örümcek-Adam dizisi, bugün Amazon'dan resmi onayı aldı.
Spider-Man Noir'a Nicolas Cage Hayat Verecek
Live-action türündeki (animasyon olmayan) dizi, ilk olarak Spider-Man: Into Spider-Verse filminde izleyicilerin karşısına çıkan Spider-Man Noir'a odaklanacak. Yıllar içinde Marvel çizgi romanlarında yaratılan alternatif Örümcek-Adam versiyonlarından biri olan Noir, klasik kara filmlerden, yani film noirlar'dan aşina olduğumuz eski usul bir dedektif. Nitekim Amazon tarafından hazırlanan dizi de 1930'lar New York'unda geçecek ve artık kahramanlıktan emekli olmuş, dedektiflik yapan bir Noir'a odaklanacak.
Spider-Verse filmlerinde bu karakteri canlandıran Nicolas Cage, şimdi bu live-action dizide de Noir'a hayat verecek. Ünlü oyuncu böylece yıllar sonra bir dizide rol almış olacak.
Animasyon Spider-Verse filmlerinin arkasındaki ikili olan Christopher Miller ve Phil Lord'un yapımcı olarak katkıda bulunacağı Noir dizisinin başında Oren Uziel (The Lost City, Mortal Kombat) ve Steve Lightfoot (The Punisher, Hannibal) yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.