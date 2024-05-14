Amazon, Örümcek-Adam dizisi Noir'a resmi onayı verdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgi romanlarının film ve dizi haklarını elinde bulunduran Sony, bu çizgi romanlardaki karakterlere odaklanan projelerinin sayısını hızla arttırıyor. Bugüne kadar sinema filmleriyle sınırlı kalan Sony, şimdi de Amazon MGM ortaklığıyla Spider-Verse dizilerine imza atmaya başlıyor.

Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak bu dizilerden biri de Noir olacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Örümcek-Adam dizisi, bugün Amazon'dan resmi onayı aldı.

Spider-Man Noir'a Nicolas Cage Hayat Verecek

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Live-action türündeki (animasyon olmayan) dizi, ilk olarak Spider-Man: Into Spider-Verse filminde izleyicilerin karşısına çıkan Spider-Man Noir'a odaklanacak. Yıllar içinde Marvel çizgi romanlarında yaratılan alternatif Örümcek-Adam versiyonlarından biri olan Noir, klasik kara filmlerden, yani film noirlar'dan aşina olduğumuz eski usul bir dedektif. Nitekim Amazon tarafından hazırlanan dizi de 1930'lar New York'unda geçecek ve artık kahramanlıktan emekli olmuş, dedektiflik yapan bir Noir'a odaklanacak.

Spider-Verse filmlerinde bu karakteri canlandıran Nicolas Cage, şimdi bu live-action dizide de Noir'a hayat verecek. Ünlü oyuncu böylece yıllar sonra bir dizide rol almış olacak.

Animasyon Spider-Verse filmlerinin arkasındaki ikili olan Christopher Miller ve Phil Lord'un yapımcı olarak katkıda bulunacağı Noir dizisinin başında Oren Uziel (The Lost City, Mortal Kombat) ve Steve Lightfoot (The Punisher, Hannibal) yer alacak.

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