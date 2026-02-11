Orijinal seriyi devam ettirecek yeni Mumya filminin çıkış tarihi duyuruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönemin sevilen korku-macera serisi The Mummy (Mumya), son günlerde yeniden canlanmış durumda. The Mummy ismini kullanarak sıfırdan yeni bir seri yaratmayı hedefleyen "Lee Cronin's The Mummy", 17 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Ancak yakın gelecekte çıkacak tek Mumya filmi bu olmayacak. Çünkü orijinal seriyi devam ettirecek ayrı bir Mumya filmi daha hazırlanıyor.

Mumya 4, 19 Mayıs 2028'de Vizyona Girecek

İlk olarak Kasım ayında ortaya çıkan bu proje, bugün çok daha somut bir hâl aldı. Orijinal serinin yıldızları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın yıllar sonra gelen bu devam filmi için geri döneceğini doğrulayan Universal, bunun birlikte filmin çıkış tarihini de duyurdu. Ana seriyi devam ettirecek olan yeni Mumya filmi, 19 Mayıs 2028'de vizyona girecek.

Bu proje şimdilik Mumya 4 olarak anılıyor olsa da aslında serinin ilk iki filminin devamı niteliğinde olacak. Serinin üçüncü filmi olan Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı'nda yaşananlar ise tamamen yok sayılacak. 2008 yılında çıkan bu filmde Brendan Fraser rol alsa da Rachel Weisz yer almamıştı.

Yeni Mumya filmini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi yönetecek. Bu ikili daha önce Ready or Not, Abigail ve Scream 5 gibi korku filmlerini de birikte yönetmişti

