Orijinal seriyi devam ettirecek yeni Mumya filminin çıkış tarihi duyuruldu

Mumya 4, 19 Mayıs 2028'de Vizyona Girecek
İlk olarak Kasım ayında ortaya çıkan bu proje, bugün çok daha somut bir hâl aldı. Orijinal serinin yıldızları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın yıllar sonra gelen bu devam filmi için geri döneceğini doğrulayan Universal, bunun birlikte filmin çıkış tarihini de duyurdu. Ana seriyi devam ettirecek olan yeni Mumya filmi, 19 Mayıs 2028'de vizyona girecek.
Bu proje şimdilik Mumya 4 olarak anılıyor olsa da aslında serinin ilk iki filminin devamı niteliğinde olacak. Serinin üçüncü filmi olan Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı'nda yaşananlar ise tamamen yok sayılacak. 2008 yılında çıkan bu filmde Brendan Fraser rol alsa da Rachel Weisz yer almamıştı.
Yeni Mumya filmini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi yönetecek. Bu ikili daha önce Ready or Not, Abigail ve Scream 5 gibi korku filmlerini de birikte yönetmişti