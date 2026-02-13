II. Dünya Savaşı filmi Greyhound'un devam filmi çekiliyor; Beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Tom Hanks'in hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolünü üstlendiği 2020 yapımı Greyhound, Apple'ın bugüne kadar imza attığı en başarılı filmlerden biri oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, izlenme rakamlarıyla da Apple'ın yüzünü güldürdü. Hâliyle bu da devam filminin önünü açtı. Bir süredir gündemde olan bu devam filmi, izleyici karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

Greyhound 2'in Çekimlerine Başlandı

Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre Greyhound 2'nin çekimlerine bu hafta Avustralya'da başlandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte filme dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

Usta oyuncu Tom Hanks, Greyhound'un devam filminde de Kaptan Ernest Krause rolüyle geri dönecek ki zaten ilk film gibi Greyhound 2'nin senaryosunu da Hanks yazdı. İlk filmde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Aaron Schneider oturuyor.

İlk film gibi ikinci film de II. Dünya Savaşı sırasında geçecek ama bu kez farklı bir cepheye taşınacak. Hatırlarsanız ilk film Normandiya'da geçiyordu. İkinci film ise Kaptan Krause ile askerlerinin Pasifik cephesindeki savaşa katılmasını konu alacak.

Stephen King imzalı The Mist'in yeni film uyarlaması çekilecek 21 sa. önce eklendi

Deadline'ın aktardığı yeni bilgilere göre Tom Hanks'in yanı sıra Stephen Graham (Adolescence) ve Elisabeth Shue da ilk filmdeki rolüyle geri dönecek. İkinci filmde ekibe katılan başlıca isim ise genç oyuncu Jack Patten olacak.

Greyhound 2 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak artık çekim aşamasına geçilmiş olması, filmi yakın bir gelecekte izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: