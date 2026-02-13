Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    II. Dünya Savaşı filmi Greyhound'un devam filmi çekiliyor; Beklenen haber geldi

    Apple'ın bugüne kadar çıkardığı en başarılı filmlerden olan Greyhound'un devamı geliyor. Tom Hanks'in Kaptan Ernest Krause rolüyle geri döneceği devam filmi için beklenen haber geldi.

    II. Dünya Savaşı filmi Greyhound'un devam filmi çekiliyor; Beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Tom Hanks'in hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolünü üstlendiği 2020 yapımı Greyhound, Apple'ın bugüne kadar imza attığı en başarılı filmlerden biri oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, izlenme rakamlarıyla da Apple'ın yüzünü güldürdü. Hâliyle bu da devam filminin önünü açtı. Bir süredir gündemde olan bu devam filmi, izleyici karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

    Greyhound 2'in Çekimlerine Başlandı

    Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre Greyhound 2'nin çekimlerine bu hafta Avustralya'da başlandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte filme dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

    Usta oyuncu Tom Hanks, Greyhound'un devam filminde de Kaptan Ernest Krause rolüyle geri dönecek ki zaten ilk film gibi Greyhound 2'nin senaryosunu da Hanks yazdı. İlk filmde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Aaron Schneider oturuyor.

    İlk film gibi ikinci film de II. Dünya Savaşı sırasında geçecek ama bu kez farklı bir cepheye taşınacak. Hatırlarsanız ilk film Normandiya'da geçiyordu. İkinci film ise Kaptan Krause ile askerlerinin Pasifik cephesindeki savaşa katılmasını konu alacak.

    Deadline'ın aktardığı yeni bilgilere göre Tom Hanks'in yanı sıra Stephen Graham (Adolescence) ve Elisabeth Shue da ilk filmdeki rolüyle geri dönecek. İkinci filmde ekibe katılan başlıca isim ise genç oyuncu Jack Patten olacak.

    Greyhound 2 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak artık çekim aşamasına geçilmiş olması, filmi yakın bir gelecekte izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    falken lastik kimin bedelli askerlik için üniversite mezunu olmak şart mı hane no nedir en iyi akü markası ilk araba ne olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Samsung Galaxy Book2 Business
    Samsung Galaxy Book2 Business
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum