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    OSD Başkanı Eroldu: "Otomobillerde ÖTV indirimi beklemek gerçekçi değil"

    Cengiz Eroldu, ancak müşteri talebinin düşmesi durumunda bu yönde bir beklentinin oluşabileceğini ancak mevcut şartlarda ÖTV indirimi beklemenin gerçekçi olmadığını dile getirdi.
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    OSD Başkanı: 'Otomobillerde ÖTV indirimi beklemek gerçekçi değil'
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    Yeni bir otomobil almaya gücü yetmeyen tüketici bir umut ÖTV indirimi bekliyor. Ancak bu konuda yetkililerden gelen açıklamalar pek iç açıcı değil. Bu konuda yeni bir açıklama da Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu'dan geldi.

    ÖTV indirimi konusunda net mesajlar veren Eroldu, mevcut şartlarda indirim beklemenin gerçekçi olmadığını belirtti. Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir de ekonomik sonuçları düşündüğümüz zaman, ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir. Aslında, ÖTV indirimi kısa vadeli bir çözüm, iç pazarı büyütmek için bütüncül bakış açısı gerekli" şeklinde konuştu.

    En son Ocak ayında ÖTV düzenlemesi yapılmış ve yeni matrah grupları açılarak yeni oranlar belirlenmişti. Yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubunun (yüzde 60, yüzde 70) daha eklendiği düzenleme ile bazı modellerin fiyatlarında kısa süreli düşüş yaşansa da etkisi kısa sürdü. Bugün Türkiye'de satılan otomobillere baktığımızda yüzde 80 ÖTV diliminin altında pek fazla model kalmadığını görmekteyiz.

    Geçtiğimiz günlerde 500 bin TL'nin altındaki sıfır otomobilleri listelemiştik. Bu fiyatın altına çoğunlukla 1.0 litre motora ve manuel şanzımana sahip A ve B segmenti modeller bulunabiliyor.

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