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    Maserati, 740 beygirlik pist odaklı hiper otomobilini gösterdi

    MC20 üzerine geliştirilen yeni otomobil Project24 ismiyle anılıyor ve temel aldığı modelle aynı altyapıyı kullansa da pist odaklı güncellemeler ile gücünü 740 hp seviyesine yükseltmeyi başarıyor.
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    Maserati, 740 beygirlik pist odaklı hiper otomobilini gösterdi
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    Maserati, iki yıl önce tanıttığı MC20 modelini temel alan pist odaklı bir hiper otomobil üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bugün de otomobilin dış tasarımını gösteren resmi çizimler paylaştı.

    Project24 olarak adlandırılan modelden sadece 62 adet üretilecek. Otomobilin gövde panellerinde yoğun olarak karbon fiber kullanılırken bazı bileşenler doğal fiberlerden yapılmış. Söz konusu model MC20'yi temel alsa da tasarım konusunda pek ortak noktaları yok. Öyle ki, ağırlığın minimum düzeyde tutulması için aracın camlarında bile özel malzemeler kullanılmış.

    Maserati, 740 beygirlik pist odaklı hiper otomobilini gösterdi
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    Ön bölümde ince LED aydınlatmaları, büyük ön kanadı ve hava kanallarına sahip ön kaputuyla dikkat çeken modelde büyük arka kanada doğru uzanan bir yüzgeç, çift egzoz çıkışı, ince LED stoplar ve büyük bir difüzör göze çarpıyor. Maserati, aracın ön ve arka kısmında bulunan aktif aerodinamik parçaların yüksek seviyede yere bastırma kuvveti uyguladığını belirtiyor. Özel aerodinamik kapaklara sahip 18 inç dövme alaşım jantlar da Project24'ün tasarımını tamamlıyor.

    Project24, MC20'deki hafif karbon fiber monokok şasiyi kullanıyor fakat pist odaklı güncellemelere de ev sahipliği yapıyor. Söz konusu modeldeki 3.0 litre çift turbo V6 kuru karterli Maserati Nettuno motor 740 hp güç üretiyor. Bu da 621 hp'lik MC20'ye göre ciddi bir gelişim anlamına geliyor. Bu yüksek güç 1250 kg'ın altındaki hafif gövdeyle birleştiğinde de 1.69 kg/hp gibi bir ağırlık-güç oranı karşımıza çıkıyor.

    Maserati, 740 beygirlik pist odaklı hiper otomobilini gösterdi
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    Üretilen gücün 6 vitesli sıralı şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere iletildiği otomobilde yarış odaklı debriyaj ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile motorsporları esintileri taşıyan kurulum tamamlanıyor. Çift salıncaklı süspansiyonun ayarlanabilir amortisörler ve viraj denge çubuklarıyla birlikte piste özel olarak ayarlandığı araçta yarış kaliperlerine sahip Brembo CCMR soğutmalı fren diskleri ve özel bir fren soğutma sistemi görev yapıyor.

    Project24'ün fiyatı açıklanmadı fakat sadece 62 adet üretileceğini düşünürsek epey pahalı olduğunu tahmin etmek pek de zor olmaz.  

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