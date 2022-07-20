Liste fiyatı 500 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller

Vatandaşın alım gücündeki düşüş sürerken sıfır otomobil fiyatları da artmaya devam ediyor. Öyle ki fiyatlardaki büyük artış nedeniyle otomobil artık bir yatırım aracı haline geldi. Peki günümüz koşullarında 500 bin TL'nin altında fiyata sahip kaç otomobil kaldı?

Günümüzde ortalama maaşlar düşünüldüğünde 500 bin TL büyük bir mebla ancak sıfır otomobil piyasasına baktığımızda bu para çoğunlukla ancak A veya B segment otomobillere yetiyor. Endüstrinin yeni trendi haline gelen SUV'lara ulaşmak istediğinizde ise bunun epey üstüne çıkmanız gerekiyor. Bu yazımızda 500 bin TL'nin altındaki otomobilleri listeledik:

Fiat Egea

Uzun zamandır Türkiye'de satılan en popüler modellerin başında gelen Fiat Egea, Temmuz 2022'de 364.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyat sedan gövde tipindeki 1.4 Fire 95 HP Easy benzinli manuel versiyon için geçerli. Öte yandan Egea'nın en pahalı versiyonu günümüzde 670.900 TL'ye kadar çıkıyor.

Fiat Egea Model Gövde tipi Fiyat 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Sedan 364.900 TL 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Manuel Sedan 380.500 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Sedan 474.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Plus Manuel Sedan 491.400 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Sedan 395.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Sedan 451.900 TL 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Hatchback 386.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Hatchback 493.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Hatchback 433.900 TL 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Cross 400.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Cross 446.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Cross 479.900 TL

Fiat Panda

Fiat Panda, 70 beygirlik 1.0 litre motoru ve hafif hibrit desteğiyle pek tercih edilen modellerden biri olmasa da pazardaki varlığını sürdürüyor. Standart versiyonuyla 450.900 TL seviyesinden başlayan Panda'nın Cross donanım seviyesindeki fiyatı 488.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Hyundai i10

Hyundai'nin giriş seviyesi modeli i10, Türkiye'de 1.0 MPI 67 PS Jump benzinli ve manuel versiyonuyla 322.000 TL'den kapı açıyor. 84 PS güç üreten 1.2 MPI benzinli motor, Elite donanım seviyesi ve akıllı manuel şanzıman ile fiyat 391.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Hyundai i10 Versiyon Fiyat 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 322.000 TL 1.0 MPI 67 PS Jump AMT 362.000 TL 1.2 MPI 84 PS Style AMT 374.000 TL 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 391.000 TL

Hyundai i20

i10'un B segmentindeki kardeşi Hyundai i20, pek çok versiyonuyla listemizin sınırında yer alan bir model. 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli manuel versiyonuyla 395.000 TL seviyesinden başlayan otomobilin fiyatı 501.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Hyundai i20 Versiyon Fiyat 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 395.000 TL 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik 450.500 TL 1.4 MPI 100 PS Style Otomatik 459.900 TL 1.4 MPI 100 PS Style Plus Otomatik 485.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 491.000 TL

Hyundai Bayon

Türkiye'de üretilen ve tasarımıyla dikkat çeken Bayon, ilk iki versiyonuyla listemize girmeyi başarıyor. B-SUV segmentinde yer alan modelin fiyatı 457.000 TL'den başlıyor. Otomatik vites tercih eden tüketiciler için de 488.000 TL'den kapı açılıyor.

Hyundai Bayon Versiyon Fiyat 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 457.000 TL 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik 488.000 TL

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Kia Picanto

i10'un kuzeni Kia Picanto da 67 PS ve 84 PS güç üreten motorları ve akıllı manuel şanzımanıyla listemizde yer alan küçük modellerden. Feel, Live ve Cool donanım seviyeleriyle tercih edilebilen Picanto'nun fiyatı 383.900 TL ile 401.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kia Picanto Versiyon Fiyat 1.0L 67 PS AMT Feel 383.900 TL 1.0L 67 PS AMT Live 391.900 TL 1.0L 67 PS AMT Cool 401.500 TL 1.2L 84 PS AMT Feel 401.500 TL

Kia Rio

Üç farklı donanım seviyesi, 1.2 ve 1.4 litre motorlarıyla satılan Kia Rio da sadece Cool donanım seviyesiyle listemize girebiliyor. Otomatik vitesli Elegance Konfor donanım seviyesinden itibaren fiyat 529.900 TL'ye sıçrıyor.

Kia Rİo Versiyon Fiyat 1.2L 84 PS Manuel Cool 396.900 TL 1.4L 100 PS Otomatik Cool 476.900 TL

Kia Stonic

Kia'nın B segmentindeki crossover modeli Stonic de 500 bin TL'nin altında sadece manuel olarak satın alınabiliyor. Üstelik bu versiyonlar da ufak bir zam ile üst sınırı aşacak düzeyde.

Kia Stonic Versiyon Fiyat 1.2L 84 PS Manuel Cool 478.900 TL 1.0L 100 PS Manuel Cool 495.900 TL

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Toyota Yaris

Toyota Yaris'in giriş seviye versiyonu 460.600 TL'den başlıyor. Bu versiyonda Vision donanım seviyesi, 72 hp güç üreten 1.0 benzinli motor ve 5 ileri manuel versiyon karşımıza çıkıyor. Bir üst seviyede ise fiyat yaklaşık 550 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.

Citroen C3

Citroen C3 de 83 beygirlik 1.2 litre PureTech motor ve 5 ileri manuel kombinasyonuyla listemizde yer alıyor. Feel donanım seviyesiyle gelen bu versiyonun fiyatı 461.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. 110 hp güç üreten EAT6 şanzımanlı versiyonlar ise 512.000 TL'den başlıyor.

Citroen C-Elysee

Ülkemizde 100 beygirlik 1.5 BlueHDI dizel motor ve 6 ileri manuel şanzımanla listelerde yer almaya devam eden C-Elysee aslında 506.000 TL'den başlıyor ancak kampanya ile fiyatı 491.000 TL seviyesine çekilmiş durumda. Sedan model Feel ve Feel Bold donanım seviyeleriyle satılıyor ve bu fiyat ilk seçenek için geçerli.

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Peugeot 208

Peugeot'da 500 bin TL ve altı denince karşımıza tek bir model çıkıyor: Peugeot 208. Diğer pek çok modelde olduğu gibi onun da sadece giriş seviye versiyonu bu seviyede. 75 beygirlik 1.2 PureTech motor, manuel şanzıman ve Prime donanım seviyesiyle satın alınabilen bu versiyon 456.500 TL fiyat etiketine sahip.

Opel Corsa

Opel Corsa, Temmuz ayında ilk basamak olan Elegance donanım seviyesiyle 478.900 TL liste fiyatına sahip. 75 hp güç üreten 1.2 litre benzinli motorla gelen bu versiyonda da 5 ileri manuel şanzıman mevcut. Otomatik versiyon tercih etmek isteyenler için sınır yine 500 bin TL'nin üzerinde.

Renault Clio

Son zamla birlikte başlangıç fiyatı 391.900 TL seviyesine kadar yükselen Renault Clio'da 90 beygirlik turbo benzinli motor ve X-Tronic kombinasyonuna biçilen en uygun fiyat 466.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Renault Clio Versiyon Fiyat Joy 1.0 SCe 65 bg 391.900 TL Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 466.000 TL Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 486.900 TL

Renault Taliant

Dacia Logan yerine Renault logolu olarak Türkiye'ye gelen Taliant, B-Sedan segmentinde 65 beygirlik 1.0 SCe motoruyla 398.900 TL'den başlıyor. 90 beygirlik 1.0 turbo benzinli ve X-Tronic şanzımanlı Joy paket ise 492.900 TL seviyesinden listeleniyor.

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Dacia Sandero/Sandero Stepway

Renault'nun uygun fiyatlı markası Dacia da artık pek cep dostu değil. Giriş seviyesinde yer alan Sandero modeli Comfort donanımı, X-Tronic şanzımanı ve 90 beygirlik 1.0 turbo motoruyla 456.000 TL'den başlıyor. Sandero Stepway'de ise aynı denklemden sadece X-Tronic şanzıman çıkarıldığında 446.900 TL liste fiyatı karşımıza çıkıyor.

Dacia Sandero/Sandero Stepway Versiyon Fiyat Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 456.000 TL Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 467.000 TL Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 446.900 TL Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 460.000 TL Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 497.000 TL

Dacia Duster

C-SUV segmentindeki en uygun fiyatlı modellerden biri olan Dacia Duster, son zamlarla birlikte ciddi artış yaşamasına rağmen ilk iki versiyonuyla listemizde yer almayı başarıyor. 475.000 TL'lik başlangıç fiyatı Duster'ın Comfort donanımıyla gelen 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonu için geçerli. Yine Comfort donanımında (LPG'li) ECO-G 100 bg versiyon ise 497.000 TL liste fiyatına sahip. Elbette pek çok modelde olduğu gibi bayide bu fiyattan otomobil bulmak oldukça zor olacaktır.

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Volkswagen Polo

Alman üreticinin B segment modeli Polo, giriş seviyesindeki Impression donanımıyla 488.900 TL liste fiyatına sahip. Bu fiyata gelen modelde TSI motor yok. Onun yerine 80 beygir güç ve 93 Nm tork üreten 1.0 litre MPI üç silindirli benzinli motor karşımıza çıkıyor. Polo, bu motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 15,5 saniyede tamamlıyor.

Skoda Fabia

Skoda Fabia, liste fiyatı 500 bin TL'nin altında ve otomatik şanzımana sahip olan nadir modellerden.

Skoda Fabia Versiyon Fiyat 1.0 TSI 95 PS Elite 459.462 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 494.962 TL

Seat Ibiza

Ibiza, 80 beygirlik 1.0 litre Evo motoru, manuel şanzımanı ve Style donanım seviyesiyle 450.000 TL liste fiyatına sahip. Öte yandan bu versiyonda EcoLED ön farlar, çift bölgeli otomatik klima, 8.25 inç multimedya ekranı, ön bölge asistanı, hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi pek çok özellik karşımıza çıkıyor. Ibiza'nın otomatik versiyonları ise 550.000 TL'den başlıyor.

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500 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller