OSD'den öneri: "Hurda araçta ÖTV indirimi kalıcı olsun"

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“Hurda teşviki” olarak da bilinen hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonu itibariyle sona erdi. Hükümetten indirimlerin devamına yönelik bir açıklama yapılmadı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ise hurda teşvikinin sürekli bir program olarak ele alınmasını istedi.

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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, hurda teşvikinin iç pazarı canlandırdığını, ekonomi, trafik güvenliği ve çevreye önemli katkılar sağladığını belirtti. Bu nedenle hurda teşvikinin çok önemli bir program olduğunu söyleyen Yenigün, programın içeriğindeki aynı araçla değişim şartının kaldırılması ve birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir uygulama olması gerektiğinin altını çizdi.

400 binden fazla hurda araç trafikten silindi

TÜİK verilerine göre, 2018’in Haziran ayından 2019’un Ekim ayına kadar olan dönemde 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi. Haydar Yenigün yaptığı açıklamada, “Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır.” şeklinde konuştu.

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OSD'den hurda teşviki için 4 öneri

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, hurda teşvikini daha etkili bir uygulama haline getirmek için yapılması gereken değişiklikleri de paylaştı. Yenigün, bunun için şu 4 öneriyi hazırladıklarını belirtti:

Program içeriğinde aynı kategoride araçla değişim şartının kaldırılması, özellikle de otomobil ve hafif ticari araç sınıflarında bir aracın hurdaya ayrılması ile yeni bir otomobil veya hafif ticari araç sınıfında araç alımına imkan sağlanması gerekmektedir. Yani aynı kategoride araç alma zorunluluğunun bu kategoriler için kaldırılması sağlanmalıdır.

2019 yılında uygulamaya alınan yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ekonomik koşullar ile oluşan fiyat artışları göz önüne alınarak terkin edilecek ÖTV tutarları güncellenmelidir.

Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli olarak düşük olan ağır ticari araç grubunda etkisi çok kısıtlı kalan hurda teşvik uygulamasının, bu araç grubu için katkıyı artıracak şekilde yeniden kurgulanması gerekmektedir.

Ülkemiz yaşlı traktör parkının gençleşmesi ve tarımda verimliliğin artması için traktörler de program kapsamına alınmalıdır.

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