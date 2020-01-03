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    OSD'den öneri: "Hurda araçta ÖTV indirimi kalıcı olsun"

    Otomotiv Sanayii Derneği Haydar Yenigün, 31 Aralık 2019 itibariyle sona eren hurda teşvikinin sürekli bir uygulama olarak ele alınması ve uygulamada bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    OSD'den öneri:
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    Hurda teşviki” olarak da bilinen hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonu itibariyle sona erdi. Hükümetten indirimlerin devamına yönelik bir açıklama yapılmadı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ise hurda teşvikinin sürekli bir program olarak ele alınmasını istedi.

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    OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, hurda teşvikinin iç pazarı canlandırdığını, ekonomi, trafik güvenliği ve çevreye önemli katkılar sağladığını belirtti. Bu nedenle hurda teşvikinin çok önemli bir program olduğunu söyleyen Yenigün, programın içeriğindeki aynı araçla değişim şartının kaldırılması ve birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir uygulama olması gerektiğinin altını çizdi.

    400 binden fazla hurda araç trafikten silindi

    TÜİK verilerine göre, 2018’in Haziran ayından 2019’un Ekim ayına kadar olan dönemde 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi. Haydar Yenigün yaptığı açıklamada, “Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır.” şeklinde konuştu.

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    OSD'den hurda teşviki için 4 öneri

    OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, hurda teşvikini daha etkili bir uygulama haline getirmek için yapılması gereken değişiklikleri de paylaştı. Yenigün, bunun için şu 4 öneriyi hazırladıklarını belirtti:

    • Program içeriğinde aynı kategoride araçla değişim şartının kaldırılması, özellikle de otomobil ve hafif ticari araç sınıflarında bir aracın hurdaya ayrılması ile yeni bir otomobil veya hafif ticari araç sınıfında araç alımına imkan sağlanması gerekmektedir. Yani aynı kategoride araç alma zorunluluğunun bu kategoriler için kaldırılması sağlanmalıdır.
    • 2019 yılında uygulamaya alınan yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ekonomik koşullar ile oluşan fiyat artışları göz önüne alınarak terkin edilecek ÖTV tutarları güncellenmelidir.
    • Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli olarak düşük olan ağır ticari araç grubunda etkisi çok kısıtlı kalan hurda teşvik uygulamasının, bu araç grubu için katkıyı artıracak şekilde yeniden kurgulanması gerekmektedir.
    • Ülkemiz yaşlı traktör parkının gençleşmesi ve tarımda verimliliğin artması için traktörler de program kapsamına alınmalıdır.


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    AsiretinMarjinalCocugu 2 hf. en beğenilen
    Sayın OSD başkanına bir sorum olacak.Döviz 6 ayda 10 kuruş oynamışken (Haziran 2019 dolar kuru 5.75) otomobillerin fabrikaya maliyeti gün geçtikçe düşerken neden her ay "düzenli" olarak otomobil fiyatlarına zam geliyor?



    Bizim gör(e)mediğimiz gizli güçler mi bu duruma el atıyor?
    Sayın OSD başkanına bir sorum olacak.Döviz 6 ayda 10 kuruş oynamışken (Haziran 2019 dolar kuru 5.75) otomobillerin fabrikaya maliyeti gün geçtikçe düşerken ned...
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    Yanıtla +48
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    quxall 2 hf.
    Hepimiz de biliyoruz ki hurda teşviki kalıcı hale geldiği anda araç fiyatlarında bayiiler tarafından hurda teşviki miktarınca artış yapacak.
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    Göleli_At_Hırsızı 2 hf.
    Hurda saçmalıktan başka birşey değil.



    Bunun yerine ötv indirimi kısmi de olsa daha mantıklı bayiler için.



    Şöyle birşey var. Ne hurda ne ötv indiriminin vatandaşa gram faydası yok. Hatta faiz indirimleri bile vatandaşa zam olarak döndü. Demek ki sektörü kurtarmak ekonomiyi kurtarmak ile aynı şey
    Hurda saçmalıktan başka birşey değil. Bunun yerine ötv indirimi kısmi de olsa daha mantıklı bayiler için. Şöyle birşey var....
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    Yanıtla +10
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    207m 2 hf.
    Kesinlikle bitmeli. Fiyatlara yansımaz çünkü.
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    D-Assault 2 hf.
    Pratikte vatandaşa yansımayacak, her türlü teşviğe, sözde indirime karşıyım.
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    Akhenatonnn 2 hf.
    yumurtanın mobilyanında vergisi düşmüş fiyatlar aynı.bu ülkede hiçbirşeyin fiyatı düşmez yapılan avantajlar satıcıların kárını arttırır .
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    yc#1 2 hf.
    Aynı kategoride araçla değişim şartının kaldırılması halinde devletin vergi kaybı fazla olur. Onun yerine komik hurda indirimlerinin kaldırılıp aynı vergi kategorisinde (mesela 1801-2000 cc) 15 yaşından büyük aracı hurdaya ayırandan yeni araç alımında ÖTV'de %20 indirim daha cazip olur. Sıfır araç alacaklar daha az ödemek için piyasada eski araç avına çıkar, satışlar artar ve nihayetinde yoldaki araçların yaş ortalaması düşmüş olur.
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    Sanal Bellek 2 hf. yc#1
    Motor hacmi ve dolayısıyla emisyonu da yüksek eski aracını getirene indirim verilebilir. 130 hp eskiden 2.0 lt atmosferik motordan alınıyordu. Şimdi 1.2 lt'den turbo ile alınabiliyor. (Aklıma ilk PSA motoru geldi, belki daha düşük hacimden de o güç alınıyordur.)
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    quxall 2 hf.
    Hepimiz de biliyoruz ki hurda teşviki kalıcı hale geldiği anda araç fiyatlarında bayiiler tarafından hurda teşviki miktarınca artış yapacak.
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    Göleli_At_Hırsızı 2 hf.
    Hurda saçmalıktan başka birşey değil.



    Bunun yerine ötv indirimi kısmi de olsa daha mantıklı bayiler için.



    Şöyle birşey var. Ne hurda ne ötv indiriminin vatandaşa gram faydası yok. Hatta faiz indirimleri bile vatandaşa zam olarak döndü. Demek ki sektörü kurtarmak ekonomiyi kurtarmak ile aynı şey
    Yanıtla +10
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    Musty3535123 2 hf.
    ne saçma bir uygulama ! hurdası olan adam sıfır araç alamaz zaten, alabilecek olsa hurdayı satıp biraz daha iyisini alırdı. çevrenizde gördünüz mü hiç hurdasını verip sıfır araç alan ?
    Yanıtla +5
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    interwap 2 hf.
    aynı araçla değişim şartının kaldırılması

    Bunun olabilmesi için TOGG aracı piyasaya çıkması lazım. Bunun bir dezavantajı olabilir. Bazı kurumlar TOGG aracı alırken elindeki iş görür araçları hurda olarak verebilir.
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    MrKattchup 2 hf.
    Traktör mevzusuna katılıyorum, üretim yapan herkese bir miktar teşvik verilmeli. Binek araçlar için de bence piyasaların aleyhimizde işlediği şu günlerde bir cacık olacağını sanmıyorum ötv inse döviz artar bir şey olur yine bize yaramaz bari ülkede nitelikli üretim artsın.
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 hf. en beğenilen
    Sayın OSD başkanına bir sorum olacak.Döviz 6 ayda 10 kuruş oynamışken (Haziran 2019 dolar kuru 5.75) otomobillerin fabrikaya maliyeti gün geçtikçe düşerken neden her ay "düzenli" olarak otomobil fiyatlarına zam geliyor?



    Bizim gör(e)mediğimiz gizli güçler mi bu duruma el atıyor?
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    2055 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    Türkiye Gündemi, hurda indirimi ve
    7 etiket daha hurda teşviki osd hurda indirimi bitti mi hurda teşviki devam edecek mi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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