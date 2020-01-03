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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları

    Fiat Chrysler, önümüzdeki hafta düzenlenecek CES 2020'de Airflow Vision ve Fiat Centoventi konseptlerini sergileyecek. "4xe" rozeti taşıyan plug-in hybrid Jeep modelleri de fuarda sahne alacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları
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    Kısa süre önce PSA Grubu ile birleşmesiyle gündemde olan Fiat Chrysler (FCA), CES 2020’de boy gösterecek ürünlerini hazırladı. Şirket, Las Vegas’ta düzenlenecek fuarda Airflow Vision ve Fiat Centoventi adını verdiği iki konsept modelini sergileyecek.

    Geleceğin ulaşım modeli: Airflow Vision

    Çizim görselleri paylaşılan Airflow Vision konsepti, alışılmışın dışında bir gövde tasarımına sahip. FCA, bu konsept model ile bizlere ulaşımın önümüzdeki yıllarda geleceği noktayı göstermeyi hedefliyor. Sürücü ve yolcuların gelişmiş teknolojilerle etkileşim içinde olması temeline dayanan bu tasarım konsepti, yeni nesil premium ulaşım ve kullanıcı deneyimi kavramlarına odaklanıyor.

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    FCA’nın “birinci sınıf yolculuk deneyimi yaşamak isteyen müşteriler için tasarlandı” dediği Airflow Vision konseptinin iç dünyası ekranlarla bezeli. Orta konsolda iki tane, sürücünün ve ön yolcunun önünde birer tane ve koltuk sırtlarında da birer tane olmak üzere toplamda 6 tane ekran mevcut. Çok katmanlı, yüksek çözünürlüklü grafiklerin ve ince detayların sunulduğu ekranlardaki bilginin tek bir kaydırma hareketiyle tüm yolcularla paylaşılabildiği de verilen bilgiler arasında.

    Fiat Centoventi konsepti

    FCA’nın CES 2020’de sergileyeceği ürünlerden biri de Fiat Centoventi konsepti. Aslına bakılırsa bu çalışmayı geçtiğimiz yıl Cenevre’de de görmüştük. Ülkemizde de satılan Fiat Panda’nın halefi olarak görülen konsept, 100 ile 480 kilometre arasında sürüş menzili sağlayan modüler batarya sistemine sahip küçük bir elektrikli otomobil olarak Las Vegas’ta da sahne alacak.

    Birbirinden ünlü markaların yeni ürünlerini ve çalışmalarını sergileyeceği CES 2020 ile ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. CES 2020, 7 - 10 Ocak 2020 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek.



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    tiestoly 2 hf.
    Tok gibi
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    Glitz 2 hf.
    Böyle böyle çiziyorlar çok acayip birşey geliyor diyoruz sonra kendisini görünce lan bunlar egeadan bakıp bakıp çizmişler heralde diyoruz yolda gördüğümüz araçlardan çok da farklı birşey çıkmıyor. Hadi bakalım bu sefer ne çıkacak.
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    netstat 2 hf.
    bizim yerli otomobilden kopya çekmişler
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    haberelectro 2 hf.
    Mercedes e benziyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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