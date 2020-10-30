OSIRIX-REx’ten sızan asteroit toprağı sorunu çözüldü

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Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler barındırdığına inanılan Bennu asteroitine 20 Ekim tarihinde 6 saniyeliğine inen ve gök cisminden numune toplayan OSIRIS-REx uzay aracına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde NASA tarafından paylaşılmıştı.

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Devam eden süreçte ise NASA, OSIRIS-REx’in numune toplama aracında bir sorun tespit etmiş ve aparatın uç kısmından uzaya numune parçaları sızdığını duyurmuştu. Yetkililer, numune toplama faaliyetinin hemen ardından kapanması gereken mylar kapağın arasına sıkışan irice bir kaya parçası kaynaklı olduğu tespit edilen sorun için bir çalışma başlatmıştı.

Uzaya daha fazla numune sızmasını engellemek adına Bennu’dan toplanan örneklerin Numune Teslim Kapsülü’ne (Sample Return Capsule-SRC) taşınmasını sağlayacak faaliyetten güzel haber geldi.

NASA’nın OSIRIS-REx için açtığı Twitter hesabından yapılan açıklamada:

“Numune Teslim Kapsülünü (SRC) kapattım. Bennu’dan aldığım örnek artık emniyet altında ve Dünya’ya dönüş yolculuğu için hazır. SRC, 23 Eylül 2023 tarihinde Utah çölüne inmiş olacak. Herkese yolcuğumun bir parçası olduğu için teşekkür ederim” ifadeleri kullanıldı.

https://www.engadget.com/nasa-asteroid-collection-secure-222451521.html

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