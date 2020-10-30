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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OSIRIX-REx’ten sızan asteroit toprağı sorunu çözüldü

    NASA, Bennu asteroitine inen OSIRIX-REx'in numune toplama aparatında karşılaşılan sorunun giderildiğini duyurdu. Uzay aracı, 2023 yılında Dünya'ya dönmüş olacak.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    1

    OSIRIX-REx’ten sızan asteroit toprağı sorunu çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler barındırdığına inanılan Bennu asteroitine 20 Ekim tarihinde 6 saniyeliğine inen ve gök cisminden numune toplayan OSIRIS-REx uzay aracına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde NASA tarafından paylaşılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?"

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA’nın OSIRIX-REx uzay aracı, Bennu asteroitine numune toplamak için iniş yaptı

    Devam eden süreçte ise NASA, OSIRIS-REx’in numune toplama aracında bir sorun tespit etmiş ve aparatın uç kısmından uzaya numune parçaları sızdığını duyurmuştu. Yetkililer, numune toplama faaliyetinin hemen ardından kapanması gereken mylar kapağın arasına sıkışan irice bir kaya parçası kaynaklı olduğu tespit edilen sorun için bir çalışma başlatmıştı.

    Uzaya daha fazla numune sızmasını engellemek adına Bennu’dan toplanan örneklerin Numune Teslim Kapsülü’ne (Sample Return Capsule-SRC) taşınmasını sağlayacak faaliyetten güzel haber geldi.

    NASA’nın OSIRIS-REx için açtığı Twitter hesabından yapılan açıklamada:

    Numune Teslim Kapsülünü (SRC) kapattım. Bennu’dan aldığım örnek artık emniyet altında ve Dünya’ya dönüş yolculuğu için hazır. SRC, 23 Eylül 2023 tarihinde Utah çölüne inmiş olacak. Herkese yolcuğumun bir parçası olduğu için teşekkür ederim” ifadeleri kullanıldı.



    https://www.engadget.com/nasa-asteroid-collection-secure-222451521.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    2 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 2 sa.
    Az daha bekleseler zaten Dünya'ya doğru geliyordu, arka bahçeden alırlardı...
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    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 sa.
    koca bir okyanustan 1 bardak su alip acaba yuzeyin altinda neler vardir diye arastiriyoruz. onca denizaltiya sonara robot ekipmana ragmen dev deniz kalamarlarinin varligini cok yakin zamanda goruntuleyebildigimizi dusunursek kim bilir uzay boslugunda neler saklidir.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 sa.
    Vallaha emeği geçen herkese helal olsun. Adamlar asteroite araç indirip örnek topladılar. Çok büyük bir başarı. Bakalım neler çıkacak o örneklerden.
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