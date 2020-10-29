Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?

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Elon Musk'ın Starlink projesi bildiğiniz gibi yakında beta testlerine başlıyor. Beta programıyla ilgili geçtiğimiz günlerde gönderilen davetlerde Starlink'in Hizmet Koşulları da ilk kez paylaşılmıştı. Hizmet Koşulları'nda Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı ilgilendiren ilginç bir detay da ortaya çıktı.

"Mars bağımsız bir gezegendir"

SpaceX'in yayınladığı açıklamada,"Mars üzerinde, veya Mars ulaşımındaki Starship veya bir diğer koloni gemisinde verilen hizmetler için taraflar Mars'ı özgür bir gezegen olarak tanır ve herhangi bir Dünya hükümetinin Mars ile ilgili bir otoritesi veya egemenliği olmadığını kabul eder." ifadeleri kullanılmış.

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Kullanım koşullarında Mars'ın bağımsız ve özgür bir gezegen olarak ilan edilmesi tam olarak ne anlama geliyor şu an için bilemiyoruz. Starlink'i kullanmak isteyen diğer ülkeler bu ifadeleri kabul eder mi belli değil. Ayrıca Mars kolonisinin herhangi bir Dünya hükümetinden bağımsız olması da elbette enteresan bir düşünce. Burada Elon Musk acaba Kızıl Gezegen de kendi ülkesini mi kurmak istiyor gibi soru işaretleri de gündeme geldi.

Elon Musk bundan yaklaşık 18 yıl önce 2002 yılında SpaceX'in temellerini attığında, uzayda tek bir nihai hedefe odaklanmıştı: Mars'ı kolonize etmek. Musk, SpaceX'in şu anda üzerinde çalıştığı uzay kargoculuğu, Starlink planı ve uzay turizmi gibi projeleri Mars'a giden yolda birer adım olarak görüyor. Buralardan kazanılan paraların büyük bir kısmı doğrudan Starship gibi dev Mars projelerine aktarılıyor.

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SpaceX şu anda mühendis gücünün çok büyük bir kısmını Starship'in geliştirme sürecine aktarmış durumda. Starship'in önümüzdeki yıl uzaya ulaşması ve ilk resmi görevlerine başlaması bekleniyor. Daha sonra 2023'te ilk insanlı Ay görevi, 2024'te ise ilk insansız Mars görevine çıkma hedefi var. Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars kolonisini 2020'li yılların ortalarında fırlatabileceğini söylüyor.

Starlink Hizmet Koşulları'nın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jjc270/found_a_gem_in_the_starlink_tos_the_parties/

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