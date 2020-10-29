Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?

    Elon Musk'ın yeni Starlink projesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Yayınlanan kullanım koşullarında, Mars özgür ve bağımsız bir gezegen olarak ilan edildi.
    51 sn.
    6
    2
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın Starlink projesi bildiğiniz gibi yakında beta testlerine başlıyor. Beta programıyla ilgili geçtiğimiz günlerde gönderilen davetlerde Starlink'in Hizmet Koşulları da ilk kez paylaşılmıştı. Hizmet Koşulları'nda Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı ilgilendiren ilginç bir detay da ortaya çıktı.

    "Mars bağımsız bir gezegendir"

    SpaceX'in yayınladığı açıklamada,"Mars üzerinde, veya Mars ulaşımındaki Starship veya bir diğer koloni gemisinde verilen hizmetler için taraflar Mars'ı özgür bir gezegen olarak tanır ve herhangi bir Dünya hükümetinin Mars ile ilgili bir otoritesi veya egemenliği olmadığını kabul eder." ifadeleri kullanılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek"

    Kullanım koşullarında Mars'ın bağımsız ve özgür bir gezegen olarak ilan edilmesi tam olarak ne anlama geliyor şu an için bilemiyoruz. Starlink'i kullanmak isteyen diğer ülkeler bu ifadeleri kabul eder mi belli değil. Ayrıca Mars kolonisinin herhangi bir Dünya hükümetinden bağımsız olması da elbette enteresan bir düşünce. Burada Elon Musk acaba Kızıl Gezegen de kendi ülkesini mi kurmak istiyor gibi soru işaretleri de gündeme geldi.

    Elon Musk bundan yaklaşık 18 yıl önce 2002 yılında SpaceX'in temellerini attığında, uzayda tek bir nihai hedefe odaklanmıştı: Mars'ı kolonize etmek. Musk, SpaceX'in şu anda üzerinde çalıştığı uzay kargoculuğu, Starlink planı ve uzay turizmi gibi projeleri Mars'a giden yolda birer adım olarak görüyor. Buralardan kazanılan paraların büyük bir kısmı doğrudan Starship gibi dev Mars projelerine aktarılıyor.

    Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX şu anda mühendis gücünün çok büyük bir kısmını Starship'in geliştirme sürecine aktarmış durumda. Starship'in önümüzdeki yıl uzaya ulaşması ve ilk resmi görevlerine başlaması bekleniyor. Daha sonra 2023'te ilk insanlı Ay görevi, 2024'te ise ilk insansız Mars görevine çıkma hedefi var. Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars kolonisini 2020'li yılların ortalarında fırlatabileceğini söylüyor.

    Starlink Hizmet Koşulları'nın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jjc270/found_a_gem_in_the_starlink_tos_the_parties/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı
    15 dk.
    Cyberpunk 2077 geliştiricilerine ölüm tehditleri yağıyor
    4 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 sn. GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak? Sonraki Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı 15 dk. PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı 38 dk. AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı 1 sa. HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor 1 sa. PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası 2 sa. HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor 2 sa. Asus hafifliğiyle dikkat çeken ExpertBook P2451 kurumsal dizüstünü duyurdu 2 sa. No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor 4 sa. Özel Röportaj: Acer yeniden telefon üretecek mi, Apple Silicon bir tehdit mi ? 4 sa. Cyberpunk 2077 geliştiricilerine ölüm tehditleri yağıyor 5 sa. Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir 5 sa. The Mandalorian yeni sezonunu LEGO Baby Yoda seti ile karşılayın 6 sa. Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı 7 sa. Lexar hız odaklı 1066x microSD kart serisini duyurdu 17 sa. AMD’nin ekran kartlarını öne geçiren Smart Acces Memory ve Rage Mode nedir 17 sa. PS5'in 'sevimli' çıkış oyunu Bugsnax, Suudi Arabistan'da yasaklandı 17 sa. Mercedes aracınız ile Samsung akıllı cihazlarına komut verebileceksiniz 18 sa. AMD Infinty Cache: GPU'ya devasa önbellek takviyesi 19 sa. Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir 19 sa. Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    💰 Dolar 8,31 - Euro 9,76 - Altın 501 | 29 EKİM 💰
    DH Forum
    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077'nin Ertelenme Sebebi Mevcut Nesil Konsollar
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: ...
    DonanımHaber
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
    DonanımHaber
    Sony Malezya Stüdyosu PlayStation'ın Çok Bilinen ve Çok Sevile...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız