Osteoartrit tedavisinde kullanılabilecek enjeksiyon geliştirildi

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Osteoartrit olarak adlandırılan ve dejeneratif eklem hastalığı olarak tanımlanan halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan durum toplumda yaygın olarak görülmekle birlikte tedaviler genelde ağrının azaltılması olarak yani semptomatik olarak uygulanıyor.

Şimdi ise bilim insanları yürüttükleri fare deneyleri ile nanoterapötik ( nano ölçekte tedavi edici ) enjeksiyonların farelerin dizlerindeki kartilaj ( kıkırdak ) dejenerasyonunu yavaşlatabileceğini keşfetti.

Kartilaj dokusu

Kartilajlar ( kıkırdak doku ) eklemlerimizde oldukça önemli rol oynamakla birlikte çeşitli travmalar, yaşlılık ve kullanıma bağlı patolojiler sebebiyle bahsi geçen dokular zarar görebiliyor ancak bu dokular kendisini tamir edemiyor ve osteoartriti takriben yoğun bir ağrı gelişiyor.

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Bilim insanları uzun yıllardır kartilaj dejenerasyonunu engellemenin veya hiç olmazsa yavaşlatmanın yollarını arıyor. University of Pennsylvania kurumu araştırmacıları epidermal büyüme faktörü reseptörü ( EGFR-Epidermal Growth Factor Receptor ) adı verilen yapılar üzerine yoğunlaştı ve ilk olarak söz edilen faktörün eksikliğinin veya inaktivasyonunun farelerde osteoartrit progresyonunu ( ilerleme ) hızlandırdığını keşfetti.

Ayrıca Bkz. "Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi"

Araştırma ekibi genetik olarak modifiye ettiği farelerde aşırı EGFR aktivasyonu oluşturdu ve deney grubundaki farelerdeki kartilajların kontrol grubuna oranla daha az dejenere olduğunu tespit etti. Ayrıca deney ters olarak uygulandı ve EGFR fonksiyonları ilaçlarla bloke edilen farelerdeki kartilaj dejenerasyonunun arttığı gözlendi. Daha sonra araştırmacılar transforming growth factor-alpha ( tgf-? ) adı verilen EGFR ligandını sentetik nano parçacıklara ekledi ve geliştirilen nano parçacıklar kartilaj hasarı olan farelere lokal olarak enjekte edildi.

Enjeksiyon yapılan farelerin kartilaj dejenereasyonun yavaşladığı ve farelerin eklem ağrılarının hafiflediği gözlendi.

Yeni araştırma Science Translational Medicine adlı dergide yayımlandı.

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