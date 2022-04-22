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    Otokar, 12 tonluk kamyonu Atlas 3D'yi tanıttı

    Otokar, kamyon ailesini genişletiyor. 2013 yılında satışa sunduğu Atlas ile hafif kamyon segmentine giriş yapan Otokar, sektördeki iddiasını ailenin 12 tonluk yeni üyesi Atlas 3D ile arttırıyor.
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    Otokar, 12 tonluk kamyonu Atlas 3D'yi tanıttı
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    Otokar, her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla dikkat çeken Atlas’ın yeni versiyonunu tanıttı. Atlas 3D adını verdiği yeni kamyonu ile 12 tonluk segmentte de yerini alan Otokar'ın yeni araç tanıtım toplantısı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşti.

    Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül; "Ticari araçlar alanındaki deneyimimizi yaklaşık 10 yıl önce Atlas ile hafif kamyon segmentine de taşıdık. Atlas, bugüne kadar farklı iş kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının büyük beğenisini kazandı. Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı bir versiyon olarak hazırladık. Yeni Atlas 3D 12 tonluk azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getirecek" dedi.

    Atlas 3D ile Otokar’ın kamyon alanındaki çıkışını arttırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Akgül; "Yeni aracımız Atlas 3D ile kamyon ailemiz büyüyor. Atlas, zor koşullara dayanıklı olmasının yanında, yüksek güç ve performans özellikleriyle bugüne kadar pek çok kurum ve firmanın öncelikli tercihi oldu. Mevcut başarımızı, yeni kamyonumuzla farklı bir tonaja da taşımak istiyoruz. Yeni Atlas’ın, güç ve konforun yanında kullanıcısına sunduğu daha yüksek taşıma kapasitesi ile pazarda büyük ilgi göreceğine inanıyoruz.

    Atlas 3D, özellikle lojistik ve nakliye sektörünün gözde aracı olmaya aday. Geçen yıl yüzde 50 büyüyen hafif kamyon segmentindeki satışlarımızı yüzde 64 artırmıştık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de kamyon satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkardık. Yeni Atlas 3D ile kamyondaki güçlü çıkışımızı aynı ivmeyle devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

    Otokar, 12 tonluk kamyonu Atlas 3D'yi tanıttı
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    Otokar, Atlas 3D tanıtım toplantısında garanti konusunda da bir yenilik paylaştı. Otokar Atlas kamyon ürün gamında yer alan 8,5 tonluk ve 12 tonluk kamyonları için 3 yıl boyunca sınırsız kilometre garanti sunacak.

    Atlas 3D, özellikleriyle neler sunuyor?

    Atlas 3D, sahip olduğu teknolojilerle konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyonu üzerindeki kısa yol tuşlarıyla araç kontrolünü kolaylaştıran ve güvenli bir sürüş sağlayan Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi, standart olarak sunulan hız sabitleyici (Cruise control), 6 ileri vites sistemi, ferah ve modern iç kabin ile kullanıcısına işini yaparken üst düzey rahatlık vadediyor. 3,2 inç büyüklüğündeki dijital göstergesi aracılığıyla araç ile ilgili ayar, seyir ve uyarı bilgilerini kullanıcısına anlık olarak aktaran Atlas 3D, geniş iç hacmi ve büyük camları ile ferah bir ortam yaratıyor.

    Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun süreli kullanımlarda dahi ergonomi ve konforu bir arada vadediyor. Isıtmalı ve elektrikli kumandalı dış aynalarıyla daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkânı sağlayan araç, karanlıkta otomatik yanan far sistemi ve sinyalle devreye giren yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda güvenle seyahat sunuyor.

    Otokar, 12 tonluk kamyonu Atlas 3D'yi tanıttı
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    Ön iz genişliği ile daha yüksek yol tutuşu ve daha güvenli bir sürüş imkanı sağlayan Atlas 3D, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılarının yanı sıra park sensörü gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Atlas 3D, tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor. Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla sektörde öncelikli tercih olan Otokar Atlas ailesinin yeni üyesi Atlas 3D, lojistik, nakliye ve kargo sektörlerinin kullanımına uygunluğu ile dikkat çekiyor.

    Atlas 3D bazı teknik özellikleri şöyle:

    • Motor tipi: Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro6
    • Silindir sayısı: 4 / Sıralı
    • Motor hacmi : 3.8 lt
    • Azami net güç : 109,9 kW (2600 d/d)
    • Azami net tork : 534 Nm (1600 - 1800 d/d)
    • Şanzıman : 6 ileri manuel (ZF)
    • Azami hız : 110 km/s (Hız sınırlayıcı ile 90 km/s)
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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    NewSphere 20 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 20 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 21 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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