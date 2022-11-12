Otokar'dan Romanya'ya e-KENT elektrikli otobüs ihracatı

Tam Boyutta Gör Yılın ilk yarısında 6 metreden 18,75 metreye kadar uzanan elektrikli otobüs ailesinin lansmanını yaparak Türkiye’de ve yurt dışında birçok fuara katılım gösteren Otokar’ın elektrikli otobüslerinin yeni adresi Romanya oldu.

Otokar, Romanya’nın Mogoşoaia Belediyesi’nin elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında şirket, 12 adet elektrikli e-KENT otobüsünün teslimatını 2023 yılı içinde yapacak. Otobüsleriyle şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük edecek olan Otokar, araçların 9 yıl satış sonrası hizmet ve bakımını da üstlenecek.

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Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan e-KENT’in test edildiği Almanya, İspanya, İtalya, Fransa başta olmak üzere Avrupa genelinde yolcular, otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından büyük beğeni kazandığını söyleyen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, şirketin elektrikli otobüs alanında iddiasını artırdığını belirtti.

e-KENT, tam şarjla 300 km yol yapıyor

Şehirlerin değişen ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak şekilde Otokar Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen e-KENT, farklı batarya kapasite seçenekleri sunuyor. Otobüsün Li-ion NMC bataryaları, hızlı ve yavaş şarj özellikleriyle taşımacılığa çeviklik katıyor. Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzile ulaşabilen e-KENT, geniş iç hacmi ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.

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