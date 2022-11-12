Çin'de 8.270 dolarlık uygun fiyatlı pick-up üretimi başladı: İşte bu fiyata sundukları!

Tam Boyutta Gör Daha önce BAIC Group'un bir parçası olan Çinli BAW (Beijing Auto Works), 8.270 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak pick-up modelinin üretimine başladı. BAW esasında 1963-1964 yıllarında geliştirilen ikonik Beijing BJ 212 SUV'un üreticisi olarak biliniyordu.

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Şimdilerde ise küçük elektrikli araçlar konusunda uzmanlaşmış ayrı bir şirket. Ama yine de geleneksel otomobil üretiminden vazgeçmiş değil. Bunlardan biri de inanılmaz uygun fiyat etiketine sahip BAW Calorie. Şirket bütçe dostu pick-up modelinin üretimine resmi olarak başladı.

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İki uzunluk seçeneği var

Dört kapılı gövde stilini benimseyen BAW Calorie alışıldık bir görünüm sunuyor. Ön tarafında büyük bir ızgara, gösterişsiz tampon, bir çift basit far ve sis farları yer alıyor. Aracın 245/75 R16 arazi lastikleriyle donatılabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

BAW Calorie'nin kısa ve uzun aks aralığına sahip iki versiyonu var. İlkinin boyutları 5270 x 1900 x 1860 mm. İkincisinin ise 5520 x 1990 x 1905 mm olduğu belirtiliyor. Ekonomik fiyat etiketine rağmen pick-up'ın iç mekanı hiç de mütavazı sayılmaz.

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Çift ekran ve deri koltuklar standart

Aracın kabin kısmında biri gösterge paneli, diğeri ise multimedya sistemi için olmak üzere iki adet 10.25 inç LCD ekran mevcut. Standart donanım ayrıca üç kollu direksiyon simidi, deri koltuklar, 12 voltluk priz ve geri görüş kamerasının yanı sıra sürücü ve ön yolcu için hava yastıkları içeriyor.

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Tüm bunlara ek olarak hidrolik direksiyon ve lastik basıncı izlemenin standart özellik olarak sunulduğunu söyleyelim. Aracın daha pahalı versiyonları ses tanıma özelliği ile gelecek.

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BAW Calorie'nin kaputunun altında, Wuling tarafından geliştirilmiş 144 beygir güç ve 200 nm tork üreten 2.0 litrelik dört silindirli atmosferik benzinli motor yer alıyor. Arkadan itişli araçta 5 vitesli manuel şanzıman mevcut.

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