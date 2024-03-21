Romanya ordusu için 4x4 zırhlı araç ihalesinde sadece Türk savunma sanayi şirketi Otokar teklif verdi. İhalenin finansal şartları ve düşük fiyat marjı nedeniyle zorlu bir ihale olduğu ve yalnızca Otokar’ın teklif verebildiği ortaya çıktı.

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DefenseRomania’nın haberine göre teklif aşamasının tamamlanmasının ardından Otokar’ın teklifinin analizi ve ihale şartlarına nasıl uyum sağlayacağı gibi koşullar incelenecek. Otokar'ın ihaleye hangi araçlarıyla girdiği bilinmiyor. Otokar'ın 4x4 taktik tekerlekli olarak Cobra, Cobra II, Akrep II, Kaya, Ural ve ISV isimli araçları bulunuyor.

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen ihale sonucunda 9 farklı konfigürasyonda 1.059 adet 4x4 zırhlı araç alınacak. Araçların toplam satın alma bedelinin KDV hariç 1 milyar doların üzerinde olacağı öngörülüyor.

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Romanya'nın 4x4 zırhlı araç ihalesine sadece Otokar teklif verdi