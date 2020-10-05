Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, toplam pazar 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 75.5 oranında arttı ve 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.

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Tüm zamanların en iyi Eylül ayı sonucu

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına Eylül ayı özelinde baktığımızda da yüzde 115.8 oranında arttığını ve 90 bin 619 adedi bulduğunu görüyoruz. Bu rakam, tüm zamanların en iyi Eylül ayı sonucu olarak kayıtlara geçti.

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2020 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,9 artarak 71.296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 189,1 artarak 19.323 adet oldu. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %62,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %22,8 arttı.

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ÖTV değişikliği 2021 beklentisini düşürdü

Sektörde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV değişikliği öncesinde 2021'de 1 milyon adetlik pazar büyüklüğünün yakalanabileceğini umduklarını, fakat yapılan değişiklik ile bu beklentiyi düşürdüklerini bildirdi. Bilaloğlu, 2021 için beklentilerinin 2020'ye paralel büyüklükte bir pazar olduğunu açıkladı.

ÖTV'de yapılan değişikliğin markalardan çok tüketiciye yansıdığının altını çizen Bilaloğlu, "Vergi artışlarının bugünden yarına yapılmasını doğru bulmuyorum. Tüketici, yapılan vergi değişikliği ile ertesi sabah almak istediği otomobilin fiyatında sürpriz artış ile karşılaşıyor. Markalar da, siparişlerini eski ÖTV'ye göre verdikleri için, planlamalarda sıkıntılar oluşabiliyor. Bu gibi değişikliklerin hem tüketici hem de markaların plan yapması adına önceden zaman verilerek yapılmasını talep ediyorum" dedi.

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