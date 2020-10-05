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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,9 oranında artarak 71.296 adet olarak gerçekleşti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin son verileri paylaştı.

    Buna göre, toplam pazar 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 75.5 oranında arttı ve 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.

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    Tüm zamanların en iyi Eylül ayı sonucu

    Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına Eylül ayı özelinde baktığımızda da yüzde 115.8 oranında arttığını ve 90 bin 619 adedi bulduğunu görüyoruz. Bu rakam, tüm zamanların en iyi Eylül ayı sonucu olarak kayıtlara geçti.

    Ayrıca Bkz. "Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek"

    2020 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,9 artarak 71.296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 189,1 artarak 19.323 adet oldu. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %62,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %22,8 arttı.

    Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı
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    ÖTV değişikliği 2021 beklentisini düşürdü

    Sektörde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV değişikliği öncesinde 2021'de 1 milyon adetlik pazar büyüklüğünün yakalanabileceğini umduklarını, fakat yapılan değişiklik ile bu beklentiyi düşürdüklerini bildirdi. Bilaloğlu, 2021 için beklentilerinin 2020'ye paralel büyüklükte bir pazar olduğunu açıkladı.

    ÖTV'de yapılan değişikliğin markalardan çok tüketiciye yansıdığının altını çizen Bilaloğlu, "Vergi artışlarının bugünden yarına yapılmasını doğru bulmuyorum. Tüketici, yapılan vergi değişikliği ile ertesi sabah almak istediği otomobilin fiyatında sürpriz artış ile karşılaşıyor. Markalar da, siparişlerini eski ÖTV'ye göre verdikleri için, planlamalarda sıkıntılar oluşabiliyor. Bu gibi değişikliklerin hem tüketici hem de markaların plan yapması adına önceden zaman verilerek yapılmasını talep ediyorum" dedi.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. en beğenilen
    Devam edin devam edin , hiç durmayın. ÖTV'yi %300 daha arttırsalar müstehak
    Yanıtla +25
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 hf. rCoder
    Arabanin tamamina kredi cekebiliyor musunuz? Hayir. Su an en kotu 80 bin tl birikmisinizin olmasi gerekiyor, yaklasik 3 yillik asgari ucret. Uzerine en uzun vadeli krediyi cekmek isteseniz aylik en az 4 bin tl kredi odeyeceksiniz.Turkiye'nin fakirlerinde en az 80 bin tl birikmis para ve aylik 4 bin tl odeyebilecek gelir varsa vay anam vay.
    Arabanin tamamina kredi cekebiliyor musunuz? Hayir. Su an en kotu 80 bin tl birikmisinizin olmasi gerekiyor, yaklasik 3 yillik asgari ucret. Uzerine en uzun vad...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    -FoundeR- 2 hf.
    Rakamlar 80 milyonluk ülke için yine az ama rekor işsizliğe rağmen rekor satış gelmesi gelir adaletsizliğine işaret gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    1
    shyne 2 hf.
    insanlar varının yoğunun üstüne kredi çekip otomobil alıyor çünkü otomobil artık bir yatırım aracına dönüştüüstelik geleceğe dönük beklentiler de olumsuz bir daha bu fiyatları bile bulamayacaklarını bildikleri için bir şekilde alım yapıyorlartalep fazlalığının nedeni bu
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    ivenrec 2 hf.
    En çok hangi modeller satılmış onlara baksaydık bir de, ne kadarı filo ne kadarı bireysel az çok belli olurdu. Ayrıca herşeye rağmen şu pandemi döneminde bu kadar çok araba satılması şaşırtıcı. Normalde fiyatlar bu seviyelere geldiğinde aylık 10 bin araç bile zor satılması lazımdı.
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    Gt95 (hakan dinler) 2 hf.
    millet aç araba alma rekoru kırıyor fakire bak sen
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    monacomen 2 hf.
    Millet altın biriktiriyor hep, altın pandemide rekor kırınca sattı arabaya yatırdı. Devlet bir sene geri ödemesiz en dip faizden kredi verince nasılsa bir sene sonra iki katına satar öderim diye arabaya abandı. Satamaz ise krediyi ödeyemez ise o zaman görün curcunayı. Sanıyorum 2008 ABD morgace krizinin benzeri yaşanabilir.
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    monacomen 2 hf.
    Konsol alamıyorlarsa Otomobil yesinler.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 hf.
    olm ülke uçuyormuş hakkaten... demekki ülkede fakir olan çok az bir kısım kaldı. oh be şükür şükür bu günleri de gördük
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    kamokaizen (kamil inal inal) 2 hf.
    Vay arkadaş diyecek söz bulamadım
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    bullx 2 hf.
    sadece biz fakiriz herhalde, bu nedir arkadaş ya

    bundan sonra %900 de vergi koysa haklıdır bu adamlar
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf.
    Bunu gören Erdoğan boş durur mu? Yapıştırmış ekstra vergiyi 
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    leonheart07 2 hf. (düzenlendi)
    Bu rakamları açıklarken gruplama yaparak açıklamaları gerekiyor. Şu kadarı filo satışı, şu kadarı bireysel diye açık açık belirtilmesinde fayda var.
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    4525 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    odd, otomotiv distribütörleri derneği ve
    3 etiket daha otomobil satışları eylül 2020 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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