Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek

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Volvo "tamamen elektrikli" model yelpazesine muhtemelen XC20 olarak adlandırılacak küçük bir SUV eklemeyi planlıyor. İsveçli markanın patronu Hakan Samuelsson, İngiliz AutoExpress ile yaptığı röportajda, XC40'ın bir adım altında konumlandırılacak aracın Geely tarafından geliştirilen Sustainable Experience Architecture (SEA) platformunu temel alacağını doğruladı.

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SEA mimarisi üzerine inşa edilen ilk otomobil, geçtiğimiz hafta sergilenen Lynk & Co Zero konsepti olmuştu. Geely tarafından elektrikli modeller için özel olarak tasarlanan platform, Volvo dahil olmak üzere Çinli şirketin sahip olduğu tüm markalar tarafından kullanılacak. Şirketin gelecekte SEA'yı "açık kaynak mimarisi" haline getirme planı var. Böylelikle üçüncü taraf şirketler de faydalanabilecek.

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SEA mimarisi biçilmiş kaftan

Volvo XC20'ye dönecek olursak, bu araç için XC40'ta kullanılan CMA platformu uygun görülmedi. Daha kompakt bir araç olacağı için SEA mimarisi biçilmiş kaftan gibi duruyor. Samuelsson, XC20'nin elektrikli bir model olacağını ve İsveçli markanın 2025 yılına kadar model serisinin yarısını elektriklendirme stratejisinin bir parçası olarak geleceğini söyledi. Bundan da XC20'nin önümüzdeki 4.5 yıl içinde piyasaya sürüleceği anlamı çıkıyor.

https://www.autoexpress.co.uk/volvo/106855/new-volvo-suvs-bigger-and-smaller-xc-models-in-pipeline

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