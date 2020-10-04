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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek

    Volvo önümüzdeki yıllarda elektrikli model yelpazesinde kompakt boyutta bir SUV eklemeyi planlıyor. XC20 olarak adlandırılması planlanan araç XC40'ın bir adım altında konumlandırılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek
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    Volvo "tamamen elektrikli" model yelpazesine muhtemelen XC20 olarak adlandırılacak küçük bir SUV eklemeyi planlıyor. İsveçli markanın patronu Hakan Samuelsson, İngiliz AutoExpress ile yaptığı röportajda, XC40'ın bir adım altında konumlandırılacak aracın Geely tarafından geliştirilen Sustainable Experience Architecture (SEA) platformunu temel alacağını doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor"

    SEA mimarisi üzerine inşa edilen ilk otomobil, geçtiğimiz hafta sergilenen Lynk & Co Zero konsepti olmuştu. Geely tarafından elektrikli modeller için özel olarak tasarlanan platform, Volvo dahil olmak üzere Çinli şirketin sahip olduğu tüm markalar tarafından kullanılacak. Şirketin gelecekte SEA'yı "açık kaynak mimarisi" haline getirme planı var. Böylelikle üçüncü taraf şirketler de faydalanabilecek.

    Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek
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    SEA mimarisi biçilmiş kaftan

    Volvo XC20'ye dönecek olursak, bu araç için XC40'ta kullanılan CMA platformu uygun görülmedi. Daha kompakt bir araç olacağı için SEA mimarisi biçilmiş kaftan gibi duruyor. Samuelsson, XC20'nin elektrikli bir model olacağını ve İsveçli markanın 2025 yılına kadar model serisinin yarısını elektriklendirme stratejisinin bir parçası olarak geleceğini söyledi. Bundan da XC20'nin önümüzdeki 4.5 yıl içinde piyasaya sürüleceği anlamı çıkıyor.



    https://www.autoexpress.co.uk/volvo/106855/new-volvo-suvs-bigger-and-smaller-xc-models-in-pipeline Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf.
    Açık-kaynaklı araba demek . Bir gün ekonomi düzelirse almak isterim
    Yanıtla
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    kymelria (. .) 2 hf.
    Bakalım fiyatı ne kadar "küçük" olacak?
    Yanıtla +1
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    Rezzak CAN 2 hf.
    4.5 yıl. 😯 Daha erken gelmesi için dua edenler burada mı ☺
    1 Yanıt Yanıtla
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. Rezzak CAN
    Daha iyi mi kötü mü goreceğiz 2023 ten sonra.. Umduğum olursa 2025 te volvo xc20 alabilme ihtimalimiz yükselecek ama olmazsa maaşınla sağ ön farını bırak bijonlarını alabilirsen ne ala
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