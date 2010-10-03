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Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor
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Hazırladığı kompakt boyutlu modellerle pazarda kendine özel bir yer edinen Almanya merkezli otomobil üreticisi Smart, Paris Otomobil Fuarı'nda, elektrikli bisiklet konseptini de tanıttı. Firma tarafından ebike olarak isimlendirilen konsept, sahip olduğu agresif tasarım çizgilerini 250 Watt kapasiteli merkezi elektrik motoru ve 36V kapasiteli lityum-iyon pil ile tamamlıyor. Dört farklı güç seviyesine sahip olan bisiklet elektronik sürüş asistanı ile kontrol edildiği için 25Km/saat üzerine çıkılması durumunda güç otomatik olarak kesiliyor.

Tek şarj ile tercih edilecek kullanım seviyesine göre 30-90 Km aralığında yol alabilen elektrik motorlu bisikletin, 2-3 saat içerisinde yeniden şarj olabilidiği açıklandı. Üzerinde yer alan akıllı telefon slotu ile telefonlardaki navigasyon özelliğinin verimli bir şekilde kullanılabildiği belirtilen Smart ebike'ın çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor
Tam Boyutta Gör


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korsanzeki168 9 yıl
bu bisikleti alıp carşıya insen 2 dakkada ucururlar hemen
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theboy32 9 yıl
Smart yapıyorsa
tamamdır.
hitap ettiği kesim biraz kodaman sınıfı olur
diye düşünüyorum. . .
biz Bisan mountaincat e devam edelim en iyisi
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TsG 9 yıl
Çamurluğu yok, şaşırıp da suya girdin miydi aynen sırtından ensene kadar çamura bulanırsın...
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fatihcanery 9 yıl
@artenis;
bildiğim kadarıyla elektrik motoru olduğu için pedal çevirirken şarj oluyordur
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artenis 9 yıl
Acaba pedaldan şarj oluyor mu ?
Zincir yerine kayış da sanırım ağırlıkdan tasarruf.
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parka 9 yıl
Düz yerlerde ideal olur. Amaç hız değil gezinti olmalı
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yonex78 9 yıl
konsept de olsa süspansiyonlu yapsalar şehiriçi için şık bi araç olurmuş..
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blackhbosss 9 yıl
bence çok hoş birşey gercekten yok tasarım iy değil yok şarjı yetersiz yok şöyle adamlar çıkarmış işte demeki ancak bu kadar yapabilmişler ilerdeki modellerinde daha iysini yaparlar
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Fox913 9 yıl
insan arkaya bagaj niyetine bir plastik kutu koymaz mı yaaa?
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fatihcanery 9 yıl
bisiklet dünyası için umut verici,çok şık duruyor.kullanmadan bisiklete iyi kötü diyemem .bugüne kadar çok şık duran bisikletlere bindim 30 yıllık bisikletleri arattı :)bianchi işimi görüyor şükür
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reactor1111 9 yıl
çok güzel. fiyat ne olur acaba?
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CrySystem 9 yıl
çinliler 2 günde aynısını snart diye çıkarır , 100 $ dan satar
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Batuist 9 yıl
herşey güzelde 25KM hız sınırı olmamış.. tasarım ve ebat olarak çok iyi iş çıkarmışlar ama hız olarak sınırları çok abartmışlar..25KM çok az olmuş..
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