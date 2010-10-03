Otomobil üreticisi Smart, elektrik motorlu bisiklet hazırlıyor

Hazırladığı kompakt boyutlu modellerle pazarda kendine özel bir yer edinen Almanya merkezli otomobil üreticisi Smart, Paris Otomobil Fuarı'nda, elektrikli bisiklet konseptini de tanıttı. Firma tarafından ebike olarak isimlendirilen konsept, sahip olduğu agresif tasarım çizgilerini 250 Watt kapasiteli merkezi elektrik motoru ve 36V kapasiteli lityum-iyon pil ile tamamlıyor. Dört farklı güç seviyesine sahip olan bisiklet elektronik sürüş asistanı ile kontrol edildiği için 25Km/saat üzerine çıkılması durumunda güç otomatik olarak kesiliyor.

Tek şarj ile tercih edilecek kullanım seviyesine göre 30-90 Km aralığında yol alabilen elektrik motorlu bisikletin, 2-3 saat içerisinde yeniden şarj olabilidiği açıklandı. Üzerinde yer alan akıllı telefon slotu ile telefonlardaki navigasyon özelliğinin verimli bir şekilde kullanılabildiği belirtilen Smart ebike'ın çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.