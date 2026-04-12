Otomobillerde yeni trend: Sürücü destek sistemleri abonelik modeline geçiyor

Otomobil üreticileri için yeni gelir kapısı
Tesla, geçtiğimiz yıldan itibaren en gelişmiş sürüş destek özelliklerini aylık 99 dolarlık abonelik paketiyle sınırlandırdı. Abone olmayan kullanıcılar, artık standart hız sabitleyiciyle birlikte sunulan şerit takip asistanı gibi özelliklere erişemiyor.
Benzer bir adım atan Rivian, eller serbest sürüş sistemi için aylık 49,99 dolarlık abonelik modelini devreye aldı. Lucid’in de aynı yolu izlemeye hazırlandığı belirtiliyor. Rivian CEO’su RJ Scaringe, sürücüsüz deneyime alışan kullanıcıların daha düşük seviyedeki sistemleri kabul etmekte zorlanacağını ve bunun pazar dengelerini değiştirebileceğini ifade ediyor.
Lucid tarafında ise otonom sürüş abonelikleri, yazılım gelirleri açısından en büyük fırsat olarak görülüyor. Ancak bu büyüme beklentisinin, müşteri memnuniyeti üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği konuşuluyor.
Araç sahipleri durumdan rahatsız
Araç sahiplerinin bu aboneliklere bakışı ise oldukça mesafeli. JD Power’dan Kathleen Rizk, kullanıcıların araç için zaten yüksek bir ücret ödediklerini düşündüklerini ve sonrasında ekstra ücretlerle karşılaşmaktan rahatsız olduklarını belirtiyor. iSeeCars analisti Karl Brauer ise Tesla, Rivian ve Lucid gibi markaların sistemlerini “standart çözümlerden çok daha ileri” olarak konumlandırdığını ve bu sayede kullanıcıları abonelik almaya ikna etmeye çalıştığını ifade ediyor.
Önümüzdeki dönemde abonelik ücretlerinin artması da gündemde. Elon Musk, Tesla araçlarının tam otonomiye ulaştıkça değer kazanacağını yıllar önce dile getirmişti. Ancak bu hedef henüz gerçekleşmiş değil. Şirketin “Full Self-Driving” sistemi artık yalnızca abonelikle sunulurken, Musk teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiyatların da artacağını belirtiyor.
Abonelik modeli yalnızca yeni nesil elektrikli araç üreticileriyle sınırlı değil. General Motors, Super Cruise sistemi için aylık 39,99 dolar talep ederken, Ford BlueCruise özelliğini 49,99 dolara sunuyor. GM, yalnızca bu hizmetten yıl içinde 400 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Kısacası, abonelik modeli otomotiv dünyasında kalıcı olmaya hazırlanıyor.
