Son dönemde tüketim malı ithalatındaki büyük artış dikkat çekiyor. Buna binek otomobiller de dahil. Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında ithalatta yüzde 127 oranında artış söz konusu.

Hal böyle olunca; tekstil, ayakkabı, kıymetli madenler ve otomotiv gibi pek çok sektörde ithalatı önleyici politika arayışı başladı. Söz konusu hazırlık kapsamında kısa süre önce altın ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirilmişti. Benzer bir ithalat önleminin otomobiller için de getirileceği iddia ediliyor.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, ithalatı frenlemek amacıyla 2000 cc ve üzerindeki otomobiller için ÖTV artışını öngören bir çalışma hazırlanıyor. Bu kesim normalde yüksek vergiden dolayı ülkemizdeki otomobil satışlarının küçük bir kesimini oluşturuyor. Bu da böyle bir düzenlemenin tüm otomobiller için yapılabileceğini akıllara getiriyor.

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Ayakkabıya da ek vergi yolda

Bu yıl dış ticaret açığının oluştuğu sektörlerden biri olan ayakkabıya da benzer önlemler yolda. Kapasite kullanım oranının yüzde 40'lara kadar düştüğü sektörde Bakanlığın ithalatı zorlaştıracak ek mali yükümlülük hazırlığı içinde olduğu ve önümüzdeki günlerde ayakkabı sektöründe de gümrük vergilerinin artırılacağı ifade ediliyor.

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Otomotiv, ayakkabı ve tekstilde vergi artışı yolda