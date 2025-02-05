Mercedes de artık Tesla şarj sisteminin bir parçası!

Mercedes’in elektrikli araçları artık Tesla’nın Supercharger ağına erişebiliyor. ABD’deki Mercedes EV sahipleri, NACS adaptörü sayesinde Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarını kullanabilecek. Bu gelişmeyle Mercedes, Tesla’nın şarj ağına katılan ilk Alman otomobil üreticisi oldu.

Şu an için bu erişim sadece ABD’de geçerli olsa da, Kanada’daki Supercharger istasyonlarının da yıl içinde Mercedes araçlarına açılması bekleniyor. Diğer birçok marka, Tesla uygulaması üzerinden şarj işlemi başlatırken, Mercedes sahipleri doğrudan Mercedes me uygulamasıyla bu işlemi gerçekleştirebilecek. Ayrıca Supercharger noktaları, Mercedes’in araç içi navigasyon sistemine de eklenecek.

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Mevcut Mercedes EV modellerinde NACS şarj portu bulunmadığı için şarj işlemi için bir adaptör gerekiyor. Mercedes bayilerinde satışa sunulan bu adaptörün fiyatı 185 dolar. Ancak, yıl içinde NACS bağlantı noktasına sahip yeni Mercedes modellerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tesla’nın Supercharger ağı, elektrikli araç kullanıcıları için en güvenilir ve yaygın şarj çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mercedes’in de bu ağa katılması, NACS standardının yaygınlaşmasını hızlandırırken, EV sahiplerine daha fazla seçenek sunuyor.

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Mercedes sahiplerine güzel haber: Artık Tesla şarj sistemi içinde