Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes de artık Tesla şarj sisteminin bir parçası!

    Elektrikli otomobil pazarı günden güne büyümeye devam ederken, bu gelişim yeni ortaklık ve iş anlaşmalarını da beraberinde getiriyor. Bu durumun son örneğini ise Mercedes cephesinde görüyoruz.

    Mercedes sahiplerine güzel haber: Artık Tesla şarj sistemi içinde

    Mercedes’in elektrikli araçları artık Tesla’nın Supercharger ağına erişebiliyor. ABD’deki Mercedes EV sahipleri, NACS adaptörü sayesinde Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarını kullanabilecek. Bu gelişmeyle Mercedes, Tesla’nın şarj ağına katılan ilk Alman otomobil üreticisi oldu.

    Şu an için bu erişim sadece ABD’de geçerli olsa da, Kanada’daki Supercharger istasyonlarının da yıl içinde Mercedes araçlarına açılması bekleniyor. Diğer birçok marka, Tesla uygulaması üzerinden şarj işlemi başlatırken, Mercedes sahipleri doğrudan Mercedes me uygulamasıyla bu işlemi gerçekleştirebilecek. Ayrıca Supercharger noktaları, Mercedes’in araç içi navigasyon sistemine de eklenecek.

    Mevcut Mercedes EV modellerinde NACS şarj portu bulunmadığı için şarj işlemi için bir adaptör gerekiyor. Mercedes bayilerinde satışa sunulan bu adaptörün fiyatı 185 dolar. Ancak, yıl içinde NACS bağlantı noktasına sahip yeni Mercedes modellerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Tesla’nın Supercharger ağı, elektrikli araç kullanıcıları için en güvenilir ve yaygın şarj çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mercedes’in de bu ağa katılması, NACS standardının yaygınlaşmasını hızlandırırken, EV sahiplerine daha fazla seçenek sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

    İnternet sitemizden en hızlı şarj olan otomobilleri filtreleyip bulabilirsiniz. Hatta LFP bataryaya sahip modelleri bile filtreleyebiliyorsunuz. Menzile göre sıralama seçme de tabi ki var. https://kullananlar.com/araba-modelleri?ozellikler=113&sirala=haftanin_populeri%2Cazalan https://kullananlar.com/araba-modelleri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göz numarası düşer mi buderus kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor mecidiyeköyden baltalimanı hastanesi"ne nasıl gidilir zorla askere alma var mı araç hareket halinde hararet düşüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum