Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir

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Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl fabrikaların ve showroom'ların kapandığı otomotiv sektörü oldukça zor bir dönem geçirdi. Sektör temsilcileri 2021'e umutla bakarken bu kez de çip krizi patlak verdi ve görünen o ki bu süreç biraz daha uzayacak.

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Yapılan araştırmalar, çip tedariki sorununa çözüm bulunamaması halinde otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki kaybının yarım milyon adedin üzerinde olabileceğini gösteriyor. IHS Markit tarafından yapılan analizde, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayabileceği kaydedildi.

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IHS Markit'e göre çip tedariki sorunu yüzünden sadece dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki üreticilerin ilk çeyrek kaybı 250 bin adedi bulacak. Öte yandan otomotiv sektörünün üzerine kara bulut gibi çöken krizin yılın üçüncü çeyreğine kadar sarkabileceği ve küresel otomotiv endüstrisinin yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşayabileceği ön görülüyor.

Çip tedarik sorunu nedeniyle pek çok şirket üretimi yavaşlatma kararı alırken bazı fabrikalarını da geçici olarak kapatmaya başladı. Volkswagen Grubu Almanya'daki iki tesiste üretim kapasitesini düşüreceğini açıklamıştı. Öte yandan Ford, Toyota, Mazda, Honda, FCA ve Mercedes-Benz gibi üreticilerden de benzer açıklamalar geldi. Son olarak Renault Grubu da çip krizinden etkilendiğini açıkladı.

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