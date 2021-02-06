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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir

    Yapılan araştırmalar otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen çip tedariki sorununun 2021'in üçüncü çeyreğine kadar sarkabileceğini ve yıl boyunca üretim kaybının 1 milyon adedi bulabileceğini gösteriyor.
    06 Şubat 2021, 16:00 (1 hf.)
    6,3b
    1
    35
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    9

    Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir
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    Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl fabrikaların ve showroom'ların kapandığı otomotiv sektörü oldukça zor bir dönem geçirdi. Sektör temsilcileri 2021'e umutla bakarken bu kez de çip krizi patlak verdi ve görünen o ki bu süreç biraz daha uzayacak.

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    Yapılan araştırmalar, çip tedariki sorununa çözüm bulunamaması halinde otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki kaybının yarım milyon adedin üzerinde olabileceğini gösteriyor. IHS Markit tarafından yapılan analizde, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayabileceği kaydedildi.

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    IHS Markit'e göre çip tedariki sorunu yüzünden sadece dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki üreticilerin ilk çeyrek kaybı 250 bin adedi bulacak. Öte yandan otomotiv sektörünün üzerine kara bulut gibi çöken krizin yılın üçüncü çeyreğine kadar sarkabileceği ve küresel otomotiv endüstrisinin yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşayabileceği ön görülüyor.

    Çip tedarik sorunu nedeniyle pek çok şirket üretimi yavaşlatma kararı alırken bazı fabrikalarını da geçici olarak kapatmaya başladı. Volkswagen Grubu Almanya'daki iki tesiste üretim kapasitesini düşüreceğini açıklamıştı. Öte yandan Ford, Toyota, Mazda, Honda, FCA ve Mercedes-Benz gibi üreticilerden de benzer açıklamalar geldi. Son olarak Renault Grubu da çip krizinden etkilendiğini açıkladı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MyWorldLife (Efe Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaş herkes bir haber yapıyor baştan savma...



    Herkes tutturmuş çip yok, çip yok..



    Neyin çipi yok ? Hangi çip yok ? Hangi firma tedarik sağlayamıyor ? Hangi fabrika kapalı ? Alternatifi yok mu ?



    Nedir yani abi mesele? Bir detay verin arkadaş.
    Arkadaş herkes bir haber yapıyor baştan savma... Herkes tutturmuş çip yok, çip yok.. Neyin çipi yok ? Hangi çip yok ? Hangi ...
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    7 Yanıt Yanıtla +121
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    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş 1 yıldır satış yok diye yatıyordunuz, stoklasaydınız ya biraz çip. Bunlarda fiyat artırmak için ne kadar bahane varsa sarılıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    R redferrari (red ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Milyonlarca bilgisayar , TV, telefon üretirken chip var, araç elektroniğine yok bizde yedik ;)
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    -FoundeR- 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ikinci el fiyatlari artar
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    D derfgt (serkan mutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle çip üreticileri ve medya ile ortak karar sonucunda alınmış yönlendirme haberi olduğunu düşünüyorum.
    Avrupa’da insanlar araba almayı bıraktı. Ürettiği arabayı kime satacak, hiçkimseye.
    Bursa’daki Reno fabrikası zannediyorum 10 gün ara verdi, ne için Avrupa’daki talep düşüşü sebebiyle.
    Otomobil üreticilerinin medya ile ilişkileri çok derindir, dizele yönlendireceğiz derler ve herkesi dizele yönlendirirler.
    Benzinliye yönlendirecez derler bu sefer de insanlar benzinliye yönelir.
    Otomotiv endüstrisinin kuyruğu dik tutma çabası bunlar.
    Olmayan şey değerlidir bol olan değersiz.
    1 milyon araba az üreteceklermiş, puhaha, ulan sanki o 1 milyonu üretse alacak adam bulabilecek.
    Avrupa şu anda tamamen elektrikliye yönelmiş durumda.
    Diğerlerini merak bile etmiyor.
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    emir.ksk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hürriyet gibi her cümlede çip kelimesi ama açıklama yok bir şey yok nasıl haber bu.
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    Q quxall (ens ars) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizdeki galericilerin pandemide nasıl kar ettiğini gördüler herhalde, ülkemizdeki düşük stok - yüksek fiyat krizini dünyaya yayacaklar.
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    R road35 1 hf. ( Mesaj Silindi ) quxall
    Yemez. 100 dolar fiyat artsın yabancı almaz tepki koyar.
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    G gecekorrr 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    intel7mix (İbrahim Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sıfır araçları kim alıyor bu kadar milyonlarca...
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    demonare (emre zzzzz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bomboş bir karslama olmuş
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    O onatba (onat coşkun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi basindan itibaren beklentiler piyasalarin kısa ve uzun vadede daralacagi yonundeydi.



    Nornalde stok tutan firmalar zarari engellemek icin stok eritmeye gitti. Cogu firma tedarik zincirine guvenerek stoksuz calismaya basladi. Buda üretim sürecini daha kırılgan hale getiriyor. Haliyle elinde imkan bulunan manipulatorler de ilk firsatta imkanlarini kullanmaktan kacinmiyor.



    Üretimi neredeyse komple dışarı kaydırmış stoksuz calışan günümüz otomotiv devleri, tasarımcı - montajcı - pazarlamaci firmalar olmaktan öteye gidemedikleri sürece bu tip hassas elemanlarda, her sene birşeyler bahane edilerek yeni krizler yaratılacaktır.



    Yil olmuş 2020 halen daha kıvrılmış saca binlerce dolar ödeyip duruyoruz. Üstelik global enflasyon hizla yukseliyor. Devaminda da ne olur tahmin edersiniz...
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    C cafzafer2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eyvah arabalar 1 m olacak desene .
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    E eko33 (erkan murat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    green new deal
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    6300 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    çip tedariki sorunu, çip krizi ve
    4 etiket daha otomotiv sektörü Otomobil üretim Bilim ve Teknoloji
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